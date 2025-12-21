AKTUELNO

Showbiz

Karla Bruni objavila fotografiju iz bolničkog kreveta! Još jedna pobeda u životnoj borbi bivše prve dame (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Supruga bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, Karla Bruni, izjavila je da je završila lečenje raka dojke, nakon što je dobila dijagnozu krajem 2019!

Godinama su novinske stupce punile vesti o sudskim presudama, kaznama i padu nekadašnjeg predsednika Francuske Nikole Sarkozija. Dok su reflektori bili uprti u njegovu pravnu sudbinu, njegova supruga, nekadašnja manekenka Karla Bruni vodila je daleko težu borbu - onu za sopstveni život.

Supruga bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, Karla Bruni, izjavila je da je završila lečenje raka dojke, nakon što je dobila dijagnozu krajem 2019. godine. Ona je na svom Instagram nalogu precizirala da je završila petogodišnju hormonsku terapiju.

- Hirurgija, radioterapija, hormonska terapija, to je put kojim moramo da idemo da bismo izlečili ovu vrstu raka", rekla je Karla Bruni - prenosi Figaro.

U svojoj poruci, uz fotografiju na kojoj se vidi da je bleda i ispijena, ali nasmejana, Karla Bruni je zahvalila medicinskom timu koji je pokazao "kompetentnost" i "humanost" tokom ovih "iskušenja", i ohrabrila je "žene koje će pročitati ovu objavu" da se pregledaju "svake godine ako je moguće".

"Uprkos prilično agresivnim neželjenim efektima, zahvalna sam nauci što je izumela hormonsku terapiju: ona efikasno štiti od recidiva, što je uobičajeno u godinama nakon dijagnoze", napisala je Bruni, prenosi Blic žena.

Autor: Nikola Žugić

#Bolnica

#Karla Bruni

#Prva dama

#bivša prva dama

#bolnički krevet

POVEZANE VESTI

Svet

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora!

Domaći

HITNO OPERISANA MARIJA MIKIĆ! Oglasila se priključena na kiseonik iz bolničkog kreveta, pa otkrila trenutno stanje! (FOTO)

Svet

KARLA JE PREŽIVELA PAKAO: Silovali su je 43.000 puta! Imala je samo 12 godina kada su je naterali na 30 odnosa dnevno

Extra

ĆERKA KONTROVERZNOG POLITIČARA ŠOKIRA JAVNOST: Julija Sarkozi ima samo 13 godina, a već je promenila lični opis

Showbiz

Princ Vilijam se PRVI PUT OGLASIO O STANJU KRALJA ČARLSA: Rekao je samo OVO, a javnosti je jedan detalj u njegovom ponašanju ZAPAO ZA OKO

Extra

Lekarima trebalo 14 godina da joj postave dijagnozu: Boli me glava kada se smejem, jer mi MOZAK ISPADA (FOTO)