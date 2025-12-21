Karla Bruni objavila fotografiju iz bolničkog kreveta! Još jedna pobeda u životnoj borbi bivše prve dame (FOTO)

Godinama su novinske stupce punile vesti o sudskim presudama, kaznama i padu nekadašnjeg predsednika Francuske Nikole Sarkozija. Dok su reflektori bili uprti u njegovu pravnu sudbinu, njegova supruga, nekadašnja manekenka Karla Bruni vodila je daleko težu borbu - onu za sopstveni život.

Supruga bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, Karla Bruni, izjavila je da je završila lečenje raka dojke, nakon što je dobila dijagnozu krajem 2019. godine. Ona je na svom Instagram nalogu precizirala da je završila petogodišnju hormonsku terapiju.

- Hirurgija, radioterapija, hormonska terapija, to je put kojim moramo da idemo da bismo izlečili ovu vrstu raka", rekla je Karla Bruni - prenosi Figaro.

U svojoj poruci, uz fotografiju na kojoj se vidi da je bleda i ispijena, ali nasmejana, Karla Bruni je zahvalila medicinskom timu koji je pokazao "kompetentnost" i "humanost" tokom ovih "iskušenja", i ohrabrila je "žene koje će pročitati ovu objavu" da se pregledaju "svake godine ako je moguće".

"Uprkos prilično agresivnim neželjenim efektima, zahvalna sam nauci što je izumela hormonsku terapiju: ona efikasno štiti od recidiva, što je uobičajeno u godinama nakon dijagnoze", napisala je Bruni, prenosi Blic žena.

Autor: Nikola Žugić