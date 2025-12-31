Dečiji osmesi su mi ispunili srce, nema mesta za loše momente! Marija Egelja u velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otkrila koliko joj je 2025. godina PROMENILA ŽIVOT: On nam je upotpunio sve!

Voditeljka progovorila o planovima, željama, ali i poklonima koje sprema za svoje najmilije.

Lepa voditeljka Pink televizije Marija Egelja u velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs progovorila je o svojim planovima za naredni period, željama koje ima za sebe i svoje najmilije, ali i najsrećnijem momentu u prethodnoj godini, kada je dobila svog drugog sina.

Šta je obeležilo godinu iza tebe?

- Ovo je najsrećnija godina u mom životu, jer smo dobili drugog sina, posle 2022. kada sam prvi put postala mama. Rođenje Luke je nešto što je obeležilo i na najlepši mogući način upotpunilo ovu godinu našoj porodici.

Koji su ti planovi na poslovnom, a koji na privatnom planu u narednoj godini?

- Privatni planovi su svakako okrenuti porodici, jer to je stub svakog društva i te porodične vrednosti se moraju čuvati i negovati. Plan nam je da Bože zdravlja krstimo naše sinove i proslavimo Lukin prvi rođendan jednom lepom žurkom. A poslovni planovi su svakako vezani za povratak na televiziju kada za to dodje vreme. Volim i što imam lepe saradnje na društvenim mrežama, pa i tamo nastavljam da se družim sa svojim ‘online’ prijateljima.

Šta ćeš poželeti sebi u ponoć?

- Oduvek sam imala želje koje su realne, jer ne volim da zamislim nešto, pa da se rastužim ako se ne ostvari. Kako sam starija, to je da zaista vladaju zdravlje i sreća meni i mojim voljenim osobama. Materijalne stvari mogu da budu trenutna i prolazna sreća, a onu istinsku sreću mi predstavljaju moja tri dečaka, i takvu sreću poželim svaki put.

Šta si tražila od Deda Mraza?

Od kada sam postala mama, ja sam u ulozi Deda Mraza, tako da suprug i ja ispunjavamo deci želje.

Da li postoji nešto što bi želela da zaboraviš, da ostaviš u godini na izmaku?

- Život je ispunjen lepim i manje lepim momentima, tako da uvek ima nešto što bismo želeli da se nije desilo. Ali takve situacije nas jačaju i ništa ja tu ne bih dirala, hvala Bogu ništa mi se toliko krucijalno loše nije desilo u ovoj godini, tako da nemam ništa što bih zaboravila, jer dečiji osmesi i njihova radost mi ispune srce, tako da nema mesta za "loše momente".

Kome ti spremaš poklone za Novu godinu?

- Aleksa već ima spisak Spajdermena, Supermena i slicno, dok je Luka još beba, pa nema zahteve, ali svakako da njima spremam poklone s ljubavlju. A pošto sam hvala Bogu i tetka dve devojčice, moram i za moje princeze nešto da kupim, obožavam da poklanjam, jer ta radost i zahvalnost, posebno kod dece, je nešto što mi ispuni srce. Srećna Nova godina svim čitaocima omiljenog portala pink.rs!

