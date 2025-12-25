Zvezda filma 'Kralj lavova' IZBODENA NOŽEM! Policija uhapsila njenog dečka, procurili unemirujući detalji u javnost

Imani Dija Smit (25), glumica iz Brodvejskog mjuzikla „Kralj lavova“, preminula nakon što ju je nožem usmrtio partner. Iza sebe ostavila trogodišnjeg sina!

Glumica Imani Dija Smit, poznata po ulozi mlade Nale u Diznijevom mjuziklu „Kralj lavova“ (The Lion King) na Brodveju, tragično je izgubila život nakon što ju je nožem usmrtio njen partner. Imala je samo 25 godina.

Kako je saopštilo Tužilaštvo okruga Midlseks (Nju Džerzi), Imani je smrtno ranjena 21. decembra, kada je policija reagovala na poziv hitne službe (911) u gradu Edison, NJ. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli mladu glumicu sa višestrukim ubodnim ranama.

Hitno je prevezena u Univerzitetsku bolnicu Robert Vud Džonson, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Dečko uhapšen: Optužen za ubistvo prvog stepena

Imanin partner, Džordan D. Džekson-Smol, uhapšen je neposredno nakon incidenta. Protiv njega su podignute teške optužnice, uključujući: ubistvo prvog stepena, ugrožavanje dobrobiti deteta drugog stepena, nezakonito posedovanje oružja u nezakonite svrhe (treći stepen), nezakonito posedovanje oružja (četvrti stepen).

Iz Tužilaštva su naveli da žrtva i osumnjičeni nisu bili nepoznati jedno drugom, te da se ne radi o nasumičnom činu nasilja, već o incidentu u okviru njihovog odnosa.

Iza sebe ostavila trogodišnjeg sina

Smrt mlade glumice potresla je porodicu, kolege i javnost. Imani Daja Smit iza sebe je ostavila trogodišnjeg sina, roditelje, dvoje mlađe braće i sestara, tetku, kao i brojne prijatelje i saradnike.

Karijera prekinuta nasiljem

Imani Daja Smit bila je poznata kao talentovana mlada glumica koja je još kao dete igrala u jednoj od najpoznatijih Brodvejskih predstava. Njena smrt ponovo je otvorila pitanje porodičnog nasilja, femicida i zaštite žena, čak i onih koje javnost poznaje po uspehu i talentu.

Istraga je u toku.

Autor: Nikola Žugić