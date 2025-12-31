Potrudila sam se da moju decu MAKSIMALNO ZAŠTITIM OD GREŠAKA NJIHOVOG OCA: Velika ispovest Jelene Karleuše za Pink.rs o Dušku, ćerkama i novom partneru: Vratio mi je nadu da nisu svi muškarci kukavice (FOTO)

U velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs muzička zvezda govorila je otvoreno o svim aktuelnostima iz svog privatnog i poslovnog života i sa nama sumirala celu 2025. godinu.

Muzička zvezda i članica žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde Jelena Karleuša u specijalnom, novogodišnjem intervjuu za naš portal otvorila je dušu o svom novom emotivnom partneru i otkrila ono što zanima milionski auditorijum. Osim toga, Jelena je u velikoj ispovesti za Pink.rs govorila nikad iskrenije o odnosu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, njihovim ćerkama Atini i Niki i teretu koji su one ponele zbog razvoda roditelja, a sa poznatom pevačicom razgovarali smo i o njenom angažmanu u Pinkovim zvezdama, kao i o odnosu sa ostalim članovima žirija.

Kakva je 2025. godina bila za tebe kada sumiraš ukupne utiske i podvučeš crtu?

- Izuzetno teška i stresna godina je iza mene. Ne najgora, jer je to bila 2019. kad mi je umrla majka i kada su mediji objavljivali one užasne fotografije, ali jedna od težih u životu. Ali čini mi se, ne samo meni, nego i čitavoj mojoj zemlji i narodu koji je bio na udaru onih koji su nam blokirali i ulice i mostove i škole i normalan život. Neko je ludilo i masovna histerija bila ušla u ljude, nečim su nas perfidno zatrovali, najviše kroz društvene mreže i uspeli da nas podele i posvađaju. U tom ludilu, najviše sam, čini mi se, stradala ja, jer sam neko ko se nikada nije plašio da istinu govori glasno i bez kalkulacije. Doživela sam masovni organizovani i dobro plaćeni napad botova, linč i čak su organizovali fizičke napade na mene. Nadam se da je Srbija kroz hrabrost i odvažnost jedne žene da se ne plaši i da uspravno stoji uprkos nasilju, naučila veliku lekciju o stavu, o istini, o borbi.

Šta bi poželela da ispraviš kada bi dobila priliku da se vratiš u neku situaciju u ovoj godini?

- Sve je moralo da se desi u ovoj godini, kao katarza, kao prosvetljenje, kao čišćenje od pogrešnih i lažnih ljudi, lažnih prijatelja, saradnika… Pale su mnoge maske i meni je na kraju krajeva drago što se to desilo. Ostali su oni pravi, došli su neki bolji. Mnogi moji potezi, izjave, bile su možda i previše hrabre i u metu, ali to sam ja i ne kajem se. Ne bih povukla nijednu reč, ne žalim ni zbog jednog poteza. Istina je istina, dobar čovek je dobar čovek i na kraju sve dođe na svoje.

Ovu godinu poslovno gledano svakako je obeležio tvoj angažman u PZ. Tvoje svađe sa Desingericom su najkomentarisanije na svim platformama, a kakav je vaš odnos sada iza kamera? Da li ste se zbližili kroz PZ i da li se nešto promenilo od samog početka takmičenja?!

- Da, pored muzike i koncerata, ova godina mi je donela legendarno pružanje ruke Željku Mitroviću, naša ponovna zajednička saradnja i Pinkove Zvezde koje ruše sve rekorde gledanosti. Desingerica je definitivno moj partner “in crime” što bih u šali rekla jer smo dobar tandem za rejting. Trudim se da ga gde god mogu odbranim jer je on specifična pojava i često neshvaćen i kritikovan. Moram da istaknem i sve druge članove žirija koji su jednom rečju maestralni. Tek slede najgledanije epizode!

Ko ti je najdraži, a ko najmanje drag član žirija i zbog čega?

- Tim smo koji nema konkurenciju! Sve su to prvenstveno dobri ljudi sa kojima privatno imam super odnos. Istakla bih Bosanca koji je u, čini mi se, životnoj formi da pravi šou! Despića bih često zadavila golim rukama, ali me brzo oraspoloži i razoruža njegovih dečijim forama tako da ga poštedim.

Mnogo se u ovoj godini govorilo o tvom odnosu sa Duškom. Da li ima nekih promena u vašem odosu i da li postoji nešto što nikad nećeš moći da mu oprostiš?

- Ne želim više da me pitaju o Dušku. On je otac moje dece i tu ima kredit. Ali sa njim nemam nikakvu komunikaciju zbog užasnih poteza koje je činio, pisao javno itd. Nisu svi muškarci jaki da izdrže pritisak javnosti i da pored sebe imaju ženu kao ja. Nekad čak ni ljubav nije dovoljna.

Kako Nika i Atina gledaju na vaš odnos? U kojoj meri se vaš razvod i sve ono što je dolazilo do medija odrazilo na njih?

- Vaspitala sam ih tako da vole i poštuju svog oca i pred njima nikada nisam i nikada neću reći ružnu reč o njemu jer ga vole. Puštam kao jedini staratelj da provode što više vremena sa njim i to podržavam jer je prisutnost oba roditelja kod dece u pubertetu izuzetno bitna stvar. To znam kao dete razvedenih roditelja. Potrudila sam se da moju decu maksimalno zaštitim i od medija i od grešaka njihovog oca jer one zaslužuju srećno detinjstvo i odrastanje. Skoro sam i Atinu i Niku prvi put zvanično predstavila javnosti kod Ognjena Amidzica u emisiji i reakcije su bile predivne. Nacija mi je čestitala na njihovom vaspitanju i nema veće sreće i komplimenta za jednu samohranu majku koja je sama podizala decu, odgajala i borila se za njih.

Kakav je tvoj trenutni emotivni status? Da li u 2026. ulaziš kao zaljubljena i ispunjena na tom planu?

- Da, postoji jedan muškarac koji mi je vratio nadu da nisu svi muškarci kukavice. Ali iz iskustva znam da je pametnije ne pričati o emotivnim partnerima dok to životno ne zasluže.

U poslednje vreme su te uglavnom spajali sa mlađim i vrlo atraktivnim sportistima. Da li je to negde tvoj tip muškarca i dalje ili se nešto promenilo?

- Naravno da volim lepe, zdrave muškarce, strast, emocije, sex. Ali od svega je važnije kad muškarac ženu voli toliko da je poštuje i štiti. Kad je zaštitnik i Alfa. Kad i u svadji ne kaže ružnu reč, kad mu je najlepša bez šminke, kad u njoj vidi majku svoje dece. To su pravi zdravi odnosi koje želim svakoj ženi.

Da li postoji osoba na estradi sa kojom si imala neki okršaj, a da si se kasnije pokajala ili kome bi možda baš u 2026. pružila novu šansu?

- Prema Viki sam često bila gruba, pa mi posle bude krivo. A inače sam poznata da sam neko ko prašta ljudima i uvek daje drugu šansu.

Kakve su tvoje želje i ciljevi za 2026. godinu?

- Mir u Srbiji, složan i ujedinjen srpski narod, da nas zaobiđe ova globalna ekonomska kriza koliko god je to moguće i optimista sam jer na čelu države imamo izuzetno sposobnog predsednika. A sebi lično bih poželela uspeh novih pesama i puno velikih koncerata jer sam ja najsrećnija kada sam na bini, na sceni, kada pevam sa mojom publikom i vernim fanovima koji me nikada nisu ostavili.

Šta bi poručila hejterima i svojim neprijateljima u 2026. godini?

- Da dobro uvek pobedi zlo. I da nikad niko nije pobedio Jelenu Karleušu. Samo su motivacija za borbu i još veći GAS.

Autor: M.K.