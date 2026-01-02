Pevačica dočekala Novu godinu u bolnici: Oglasila se nakon operacije i uputila snažnu poruku (FOTO)

Dok su mnogi Novu godinu dočekali uz slavlje, slavna pevačica Pink ušla je u 2026. godinu u bolnici. Sa fotografijom iz bolničkog kreveta, na kojoj se vidi zavoj oko vrata, zabrinula je fanove širom sveta. Ipak, osmeh na njenom licu delovao je umirujuće i snažno, baš u njenom stilu.

Pink se obratila pratiocima emotivnom porukom u kojoj je sumirala godinu na izmaku i otkrila kako se oseća:

"Želim svima da čestitam Novu godinu. Jako sam srećna što se opraštam od godine zmije i želim dobrodošlicu konju (aludirala je na kineski horoskop). Ostavljam iza sebe svu svoju bol u 2025. Ova godina je bila luda za sve nas i kretala se od apsolutno razorne do blago iritantne. U svemu tome, bilo je toliko lepote. I uspela sam da se svaki dan probudim, ustanem iz kreveta i bavim se svojim poslom."

Pevačica je zatim objasnila šta za nju znači posao u najširem smislu te reči:

"Bio je to posao da volim svoju decu i da im pomažem da slede svoje snove. Pokazati im da je život ili avantura ili ništa. Voleti i smejati se, kuvati i plesati, plakati i vrištati, opraštati i izvinjavati se, i sav ostatak našeg prekrasnog haosa. Toliko lepote u svemu tome. Toliko je više dobrih ljudi na svetu nego loših. Oprostila sam se od neverovatno važnih ljudi i pozdravila nove."

Na kraju godine, Pink je odlučila da stavi zdravlje ispred svega i otvoreno je govorila o zahvatu koji je imala:

"Ove godine sam ostvarila snove, kao i noćne more. I godinu završavam odajući poštovanje, tako što obraćam pažnju i popravljam svoje telo. Možda nije neki otmeni fejslifting, dobijam dva nova sjajna diska u vratu. Novi ožiljak, novi podsetnik da cenim ovu posudu koju imam i koristim je svim silama. Rokenrol je kontaktni sport."

Dodala je i da Novu godinu provodi sama u bolničkoj sobi, dok je njena porodica na snoubordingu, ali da svesno bira optimizam i veru u bolju budućnost.

Šta je diskus hernija vrata

Diskus hernija je stanje kod kog dolazi do oštećenja diska između pršljenova, pri čemu njegov unutrašnji deo pritiska nerve. To može izazvati bol, trnjenje, slabost i smanjenu pokretljivost, naročito kada je zahvaćen vratni deo kičme. Uzroci mogu biti degenerativne promene, opterećenje, genetika i slabost mišića, a u težim slučajevima neophodna je operacija.

Ugradnja veštačkog diska u vrat radi se kada druge terapije ne daju rezultate i ima za cilj da se ukloni pritisak na nerve i očuva pokretljivost kičme.

Pink je poruku zaključila snažnim i ličnim stavom prema životu i budućnosti:

"Ove godine ću raditi na očuvanju izbora koje drugi donose za sebe i svoje porodice, upravo su to potrage za srećom. Učinimo bolje za sebe i za druge. Ne bojmo se da se brinemo o sebi i drugima. Biram radost i ostavljam bol iza sebe. Odabraću pozitivne misli umesto negativnih. I boriću se protiv umiranja svetla. Vratiću svoju divljinu. I nastaviću da tražim svetlo čak i dok doživljavam tamu. Napred i gore, kako je moj otac znao da kaže. Srećna Nova godina i neka iskusite više radosti nego tuge, više sunca nego kiše, više ljubavi nego mržnje. Skinimo tu staru zmijsku kožu. I pronađemo svoju konjsku snagu."

Pevačica je još jednom pokazala da i u najtežim trenucima bira snagu, iskrenost i nadu.

Autor: N.B.