NOVA GODINA JE VEĆ STIGLA U OVAJ DEO SVETA: Evo ko ju je prvi dočekao i koliko je potrebno da cela planeta uđe u 2026. (FOTO+VIDEO)

Pacifičko ostrvo Samoa i mesto Kiritimati na ostrvu Kiribati u centralnom delu Tihog okeana prvi su dočekali Novu 2026. godinu.

Tamo je, zbog razlike u vremenskim zonama, Nova godina stigla u 11 časova po srednjeevropskom vremenu.

Kiribati has become the first country in the world to welcome the New Year 2026. The Pacific island nation leads global celebrations, as the countdown continues toward Africa and Cameroon later tonight.#NewYear2026 #Kiribati #MMINews pic.twitter.com/DG47FBNLga — MMI News (@MimiMefoInfo) 31. децембар 2025.

Nakon Samoe i Kiribatija Novu godinu, između ostalih, dočekuju Australija, Novi Zeland, Severna i Južna Koreja, Tajland, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Rusija, Južna Afrika i veći deo Evrope.

2025 is officially 🅱️ehind us as the world begins welcoming 2026



Kiribati celebrated first, New Zealand and Australia follow, then Asia, Europe, US and Canada, finally Hawaii closes it out



Every timezone gets its midnight moment tonight



Happy New Year to everyone, everywhere pic.twitter.com/Rw4SKKIKcX — Boi Agent One (@boiagentone) 31. децембар 2025.

Za ulazak u novu 2026. godinu cele planete potrebno je ukupno 26 sati, pa će tako poslednji Novu godinu dočekati Brazil u tri sata po srednjeevropskom vremenu, a potom Njujork (6 časova) i Los Anđeles (9 časova).

pročitajte još LEDENI DAN U SRBIJI: Evo gde će padati sneg i šta nas očekuje u novogodišnjoj noći

Autor: Marija Radić