ONI SU PRVI DOČEKALI NOVU GODINU: Slavlje na ostrvima Samoa i Kiribati – potrebno tačno 26 sati da cela planeta uđe u 2026.

Dok se svet priprema za ulazak u novu 2026. godinu, ostrva Samoa i Kiribati u centralnom delu Tihog okeana već su proslavila dolazak Nove godine.

Zbog vremenskih zona, upravo su oni prvi ušli u 2026, dok će poslednji to učiniti stanovnici Brazila, Njujorka i Los Anđelesa.

Ostrvo Samoa i mesto Kiritimati na ostrvu Kiribati prvi su dočekali Novu 2026. godinu. Kod njih je, zbog vremenske zone, Nova godina stigla u 11 časova po srednjeevropskom vremenu. Nakon Samoe i Kiribatija, slavlje prelazi na Australiju i Novi Zeland, a zatim na Severnu i Južnu Koreju, Tajland, Indiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Rusiju i Južnu Afriku. Veći deo Evrope će ući u 2026. tokom večernjih sati po lokalnom vremenu.

Da cela planeta uđe u novu 2026. godinu potrebno je tačno 26 sati. Poslednji će Novu godinu dočekati Brazil u 03 sata po srednjeevropskom vremenu, zatim Njujork u 05 časova, dok će Los Anđeles ući u 2026. tek u 09 časova po srednjeevropskom vremenu.

Autor: Dalibor Stankov