NOVA GODINA JE VEĆ STIGLA U OVAJ DEO SVETA: Evo ko ju je prvi dočekao i koliko je potrebno da cela planeta uđe u 2026.

Pacifičko ostrvo Samoa i mesto Kiritimati na ostrvu Kiribati u centralnom delu Tihog okeana prvi su dočekali Novu 2026. godinu.

Tamo je, zbog razlike u vremenskim zonama, Nova godina stigla u 11 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nakon Samoe i Kiribatija Novu godinu, između ostalih, dočekuju Australija, Novi Zeland, Severna i Južna Koreja, Tajland, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Rusija, Južna Afrika i veći deo Evrope.

Za ulazak u novu 2026. godinu cele planete potrebno je ukupno 26 sati, pa će tako poslednji Novu godinu dočekati Brazil u tri sata po srednjeevropskom vremenu, a potom Njujork (6 časova) i Los Anđeles (9 časova).

Autor: Marija Radić

