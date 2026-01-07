Nikol Kidman i Kit Urban dogovorili detalje razvoda: Evo kome će pripasti ogromna imovina, pevač dobio svaki drugi vikend sa decom

Nikol Kidman i Kit Urban su se dogovorili da nijedna strana neće plaćati alimentaciju za decu, jer imaju prijavljeni mesečni prihod „veći od 100.000 dolara“.

Nikol Kidman i Kit Urban su finalizovali svoj razvod. Dokumenta sa suda, koja su podneta u utorak i koja je objavio Page Six, potvrđuju da su se bivši supružnici saglasili da odustanu od svih prava na alimentaciju za decu i bračnu podršku.

Prema njihovom dogovoru, Nikol Kidman će čuvati njihove ćerke - Sandej Rouz (17) i Fejt Margareti (15) - 306 dana u godini. U međuvremenu, Urbanu je dodeljeno 59 dana, ili „svaki drugi vikend“.

Nikol Kidman i Kit Urban su se takođe dogovorili da nijedna strana neće plaćati alimentaciju za decu, jer obe strane imaju prijavljeni mesečni prihod „veći od 100.000 dolara“.

Glumica i pevač dogovorili su se da će sva imovina — uključujući investicije, banke, nameštaj, aparate, vozila i lične stvari — biti podeljena na način na koji se dogovore. Svako će zadržati ono što već ima u svom posedu.

Svi zahtevi za alimoniju i bračnu podršku su povučeni, prema podnesku. Svaki roditelj je takođe odgovoran za vlastite pravne troškove i izdvajanja.

Još uvek nije jasno da li su imali predbračni ugovor.

Suđenje je bilo zakazano za utorak, ali Nikol je odustala od prava da se pojavi na sudu, a u ponedeljak je viđena kako se vraća iz Australije. Praznike je provela u Australiji sa njihovim ćerkama, usled njenog razdvajanja od Urbana.

Kidman i Urban su se razdvojili nakon 19 godina braka, u septembru 2025.

„Ponekad veze jednostavno dođu do kraja“, rekao je izvor za Page Six o njihovom raskidu, dodajući da Kidman „nije želela razdvajanje i pokušavala je da spasi stvar“.

Nikol Kidman je podnela zahtev za razvod, navodeći „nepomirljive razlike“.

Par je navodno živeo odvojeno od početka leta 2025. Navodno su dogovorili plan roditeljstva koji „uključuje uzdržavanje od negativnog govora o jedno drugom i njihovim porodicama“.

Kidman je prethodno bila u braku sa Tomom Kruzom od 1990. do 2001. godine.

Autor: Nikola Žugić