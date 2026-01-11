AKTUELNO

Donald Tramp presekao: Evo da li će pomilovati Pafa Dedija

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbio je da pomiluje osuđenog repera Šona Kombsa, poznatijeg kao Paf Dedi.

Donald Tramp je otkrio da mu je muzički mogul Šon "Didi" Kombs uputio molbu za predsedničko pomilovanje. Paf Dedi je nedavno osuđen na 50 meseci zatvora, nakon što je proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz u cilju učestvovanja u prostituciji.U ekskluzivnom izveštaju koji je "New York Times" objavio 8. januara, Tramp je potvrdio da je Didi zaista "tražio pomilovanje".

Na direktno pitanje novinara da li razmatra mogućnost da mu izađe u susret, predsednik je kratko odgovorio da "nema nameru da pomogne" osramoćenom muzičaru.

Tramp je dodatno naveo da mu se Kombs obratio "putem pisma". Kada su novinari zatražili više detalja o sadržaju tog zahteva, predsednik je uzvratio kontrapitanjem: "Oh, da li biste želeli da vidite to pismo?", ali ga uprkos tome nije predočio javnosti.

Ovo, međutim, nije prvi put da je Tramp govorio o Didijevom zahtevu. Još u oktobru, tokom obraćanja novinarima u Beloj kući, predsednik je otkrio da je primio poseban apel koji se odnosi na Kombsa.

- Zovem ga Paf Dedi. Tražio mi je pomilovanje - izjavio je tada Tramp, potvrdivši da je zahtev stigao direktno do njega.

