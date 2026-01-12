Kendal Džener odlučila da stane na kraj nagađima! Evo da li voli devojke

Manekenka Kendal Džener (30) otvoreno je govorila o svojoj seksualnosti i prekinula glasine koje kruže društvenim mrežama već godinama.

Naime, pričalo se da je potajno lezbijka, a ona je u podcastu 'In Your Dreams' sve opovrgnula.

- Postoji cela strana interneta koja misli da sam lezbijka. Znate što mi zapravo smeta? Koliko su ljudi zbog toga zli. Nije reč o podršci ili prihvatanju, već o brutalnosti i napadima: 'Šta, dođavola radiš' - rekla je.

Dodala je kako se ne identifikuje kao lezbijka, ali bi bila iskrena da jest.

- Shvatam da 'izlazak' nije lak ni za koga. Mogu govoriti za sebe i znam da bih ja 'izašla' da je to moj slučaj i da bih sada bila otvorena oko toga. Nemam problema s tim - govori Kendal.

Autor: Nikola Žugić