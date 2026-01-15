Sin Roba Rajnera u strogoj izolaciji! Evo kako izgleda jedan dan Nika ubice u zatvoru

Nik Rejner, optužen za ubistvo roditelja, nalazi se u posebno nadziranoj psihijatrijskoj jedinici zatvora u Los Anđelesu, gde dane provodi sam, pod stalnim lekarskim i bezbednosnim nadzorom.

Nik Rejner (32), sin slavnog glumca i reditelja Roba Rejnera i fotografkinje i producentkinje Mišel Singer Rejner, i dalje se nalazi u pritvoru u zatvorskom kompleksu Twin Towers Correctional Facility u centru Los Anđelesa. Tereti se za dva krivična dela ubistva prvog stepena, uz otežavajuću okolnost upotrebe noža.

Kako piše magazin People, prema izvorima iz Kancelarije šerifa okruga Los Anđeles, Rejner je od hapšenja 15. decembra smešten u visoko nadziranu psihijatrijsku jedinicu unutar Towera 2. Tamo boravi potpuno sam u ćeliji, bez kontakta s drugim zatvorenicima. Razlog takvog režima, navode izvori, jesu ozbiljni problemi s mentalnim zdravljem – lekari su utvrdili da Rejner ima mentalni poremećaj.

Njegova svakodnevica strogo je strukturisana: tri obroka dnevno jede u ćeliji, pod nadzorom, a kretanje mu je ograničeno isključivo na neophodne odlaske na sud ili lekarske procene. Iako više nije pod merama sprečavanja samopovređivanja, i dalje je pod stalnim nadzorom – proverava se na svakih 15 minuta, a redovno ga procenjuju psihijatri zatvorske ustanove.

Jedina značajnija promena rutine dogodila se 7. januara, na dan ročišta. Tada je rano ujutru istuširan, presvučen u zatvorsku odeću i prevezen na sud, gde se nije izjasnio o krivici. Tokom tog ročišta njegov tadašnji advokat Alan Džekson povukao se iz slučaja, navodeći okolnosti van svoje kontrole. Odbranu je potom preuzela Kancelarija javnog branioca okruga Los Anđeles.

Iako je Džekson javno izjavio da njegov klijent „nije kriv za ubistvo“, okružni tužilac Nejtan Hohman poručio je da je uveren kako će porota osuditi Rejnera za, kako je rekao, „brutalno ubistvo roditelja“.

Slučaj dodatno opterećuje Rejnerova duga istorija borbe sa zavisnošću i mentalnim bolestima. Prema ranijim izveštajima američkih medija, lečio se od šizofrenije i primao terapiju pre smrti roditelja. Sam je u prošlosti javno govorio o godinama provedenim u zavisnosti, beskućništvu i rehabilitacijama, kao i o nasilnim ispadima povezanim s drogama.

Autor: Nikola Žugić