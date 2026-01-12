Za izradu haljine Selene Gomez utrošeno više od 320 sati: Svi gledali u nju na crvenom tepihu (FOTO)

Crveni tepih dodele Zlatnih globusa 2026. godine bio je prepun crnih haljina i staroholivudskog glamura, a Selena Gomez je briljirala u oba stila.

Pevačica i glumica stigla je u hotel Beverli Hilton u spektakularnoj Šanel haljini za čiju je izradu bilo potrebno preko 320 sati.

Haljina, ukrašena sa oko 200 detalja vezenja, kombinovala je perje, svileni šifon i organzu. Bez bretela, leđa su se spuštala u obliku slova V, otkrivajući Gomezinu tetovažu ruže.

Izgled je upotpunila Šanel nakitom, uključujući velike minđuše sa dijamantima i nekoliko prstenova, dok su njene crne cipele sa remenom za kačket bile vidljive samo kada je podigla dugačku haljinu dok je šetala crvenim tepihom.

Selena je stigla sa svojim suprugom, producentom Benijem Blankom, koji je nosio crno odelo sa otkopčanom košuljom i upečatljivom brošom. I on je blistao u dijamantima, a na nogama je imao ukrašene mokasine.

Ovo je Gomezina četvrta uzastopna nominacija za nagradu „Samo ubistva u zgradi“. Glumica je za crveni tepih izabrala glamuroznu bob frizuru, crni lak za nokte i klasičan crveni karmin.

Gomez je često birala Šanel za elegantne prilike, uključujući suknju od tvida na dodeli Akademije za žene 2024. i teget kombinezon na Filmskom festivalu u Kanu 2019. godine.



Autor: N.B.