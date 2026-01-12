AKTUELNO

Showbiz

Za izradu haljine Selene Gomez utrošeno više od 320 sati: Svi gledali u nju na crvenom tepihu (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss/Invision/AP ||

Crveni tepih dodele Zlatnih globusa 2026. godine bio je prepun crnih haljina i staroholivudskog glamura, a Selena Gomez je briljirala u oba stila.

Pevačica i glumica stigla je u hotel Beverli Hilton u spektakularnoj Šanel haljini za čiju je izradu bilo potrebno preko 320 sati.

Haljina, ukrašena sa oko 200 detalja vezenja, kombinovala je perje, svileni šifon i organzu. Bez bretela, leđa su se spuštala u obliku slova V, otkrivajući Gomezinu tetovažu ruže.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss/Invision/AP

Izgled je upotpunila Šanel nakitom, uključujući velike minđuše sa dijamantima i nekoliko prstenova, dok su njene crne cipele sa remenom za kačket bile vidljive samo kada je podigla dugačku haljinu dok je šetala crvenim tepihom.

Selena je stigla sa svojim suprugom, producentom Benijem Blankom, koji je nosio crno odelo sa otkopčanom košuljom i upečatljivom brošom. I on je blistao u dijamantima, a na nogama je imao ukrašene mokasine.

Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell/Invision/AP

Ovo je Gomezina četvrta uzastopna nominacija za nagradu „Samo ubistva u zgradi“. Glumica je za crveni tepih izabrala glamuroznu bob frizuru, crni lak za nokte i klasičan crveni karmin.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss/Invision/AP

Gomez je često birala Šanel za elegantne prilike, uključujući suknju od tvida na dodeli Akademije za žene 2024. i teget kombinezon na Filmskom festivalu u Kanu 2019. godine.

Autor: N.B.

#Haljina

#Selena Gomez

#Zlatni globus

#pevačica

POVEZANE VESTI

Showbiz

Svi pričaju o Seleni Gomez: Njena haljina zasenila sve na crvenom tepihu (FOTO)

Showbiz

Bajkovite fotografije sa venčanja Selene Gomez: Njen suprug sve obelodanio (FOTO)

Showbiz

UDALA SE SELENA GOMEZ: Objavila prve fotografije sa svadbe i oduševila fanove! (FOTO)

Showbiz

Verila se Selena Gomez: Čestitke pljušte sa svih strana, na pevačicinoj ruci sija dijamantski prsten! (FOTO)

Showbiz

Obukla zavesu, pa je uparila sa dušekom na naduvavanje: Urnebesni komentari na račun Rijanine haljine

Showbiz

Afleku neće biti lako: Džej Lo obukla haljinu za koju kažu da je osvetnička, duboki šlic oduševio sve (FOTO)