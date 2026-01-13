Glumac osumnjičen za zlostavljanje maloletnika se predao policiji: Odmah se oglasio

U obraćanju javnosti, Basfild je naveo da je po nalogu došao u Alburkerki i da će se „suprotstaviti lažima“.

Glumac Timoti Basfild predao se policiji u utorak, 13. januara, potvrdio je PEOPLE. Busfield (68), koji je u braku s glumicom Melisom Gilbert oglasio se i putem video-snimka u kojem je negirao optužbe.

„Nisam uradio ništa loše“, rekao je glumac u snimku do kojeg je došao PEOPLE.

„Zdravo svima, ovde Tim. Siguran sam da već znate da mi je naloženo da dođem u Alburkerki i sada sam ovde. Poziv sam dobio u petak uveče, morao sam da angažujem advokata. U subotu sam seo u auto i prešao 2.000 milja do ovde. Suočiću se s ovim lažima. Strašne su“, rekao je.

Dodao je da su optužbe „potpuno neistinite“ i da će se boriti kako bi dokazao nevinost:

„Sve su to laži i nisam učinio ništa tim dečacima. Boriću se uz sjajan tim i biću oslobođen, jer je sve ovo pogrešno i zasnovano na lažima.“

Na kraju je poručio: „Držite se, nadam se da ću uskoro izaći i vratiti se poslu. Volim vas i hvala svima na podršci.“

Nalog za hapšenje i navodi iz istrage

Video je objavljen četiri dana nakon što je Policijska uprava Albuquerquea, 9. januara, izdala nalog za hapšenje Busfielda. U nalogu, do kojeg je došao PEOPLE, navodi se da je glumac osumnjičen za nezakonito seksualno ponašanje prema dvojici dečaka 11-godišnjim blizancima, čiji identiteti nisu objavljeni.

Prema navodima iz naloga, roditelji tvrde da su njihovi sinovi upoznali Busfielda na snimanju FOX-ove serije The Cleaning Lady, gde se on pridružio kao reditelj u drugoj sezoni (emitovanoj 2022). Istraga je pokrenuta 1. novembra 2024. godine, nakon što je lekar Univerzitetske bolnice Novog Meksika (UNMH) obavestio policiju o navodnom seksualnom zlostavljanju.

U dokumentima se navodi da se glumac vremenom „zbližio“ s dečacima i da je, navodno, govorio svojoj deci da ga zovu „Ujka Tim“. Roditelji su policiji rekli da su kasnije saznali za navode o prethodnim optužbama protiv Basfild koje se tiču seksualnog napada na žene i maloletnike.

Majka je, prema nalogu, pitala sinove da li ih je neko ikada dodirivao na način koji im je bio neprijatan, na šta su deca navodno odgovorila: „Mislite kao Ujka Tim?“ Po savetu advokata, deca su odvedena u UNMH, gde su stručnjaci navodno ocenili da su „bila izložena vrbovanju“.

U početku, navodi se, deca nisu prijavila seksualni kontakt, ali su tvrdila da ih je glumac „golicao po stomaku i nogama“. Kasnije, 3. oktobra 2025., majka je podnela policijsku prijavu i obavestila Službu za zaštitu dece, navodeći da su joj sinovi rekli da je došlo do seksualnog zlostavljanja u periodu od novembra 2022. do proleća 2024.

Prema nalogu, jedan od dečaka je svom terapeutu rekao da ga je glumac neprimereno dodirivao. Terapeut je detetu, kada je imalo 10 godina, dijagnostikovao umereni posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i anksioznost, uz navode o noćnim morama i drugim problemima u ponašanju.

Basfildova verzija događaja

Basfild je, prema navodima iz naloga, policiji rekao da veruje da su roditelji bili nezadovoljni jer su njihovi sinovi zamenjeni mlađim glumcem. Naveo je i da mu je rečeno da se protiv njega vodi interna istraga kompanije Warner Bros.

Na pitanje da li je ikada podizao ili golicao dečake, Timoti je navodno rekao da je „vrlo moguće“ da jeste, jer je želeo „razigrano okruženje“ na setu, ali je naglasio da „ne postoji protokol“ koji dozvoljava neprimereno dodirivanje i da bi sve bilo „pred roditeljima“.

Reakcija Warner Brosa

Predstavnik Warner Bros. Television rekao je za PEOPLE:

„Zdravlje i bezbednost naše ekipe i glumaca, a posebno maloletnika na našim produkcijama, uvek su nam najviši prioritet. Sve navode o neprimerenom ponašanju shvatamo izuzetno ozbiljno, imamo uspostavljene procedure za brzu i temeljnu istragu i, kada je potrebno, preduzimamo odgovarajuće mere. Sarađivali smo i nastavićemo da sarađujemo sa organima reda.“

Autor: Nikola Žugić