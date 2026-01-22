Strašno je tužno što smo došli do toga! Legendarna glumica je strogo protiv plastičnih operacija: Umesto estetskog zahvata, bolje uradite ovo (FOTO)

Helen je u intervjuu za Elle istakla da razume zašto se neki odlučuju na estetski zahvat. Glumica je rekla i da društvene mreže pojačavaju pritisak na mlade.

Legendarna glumica Helen Miren otkrila je šta misli o estetskim zahvatima, koji su u poslednjih nekoliko godina postali sve popularniji među mladima. Miren je podilila savet svima koji žele da idu na zatezanje lica, te predložila jednostavniju i jeftiniju varijantu.

Helen je u intervjuu za Elle istakla da razume zašto se neki odlučuju na estetski zahvat. "Ako se žene ili muškarci osećaju stvarno loše kad se pogledaju u ogledalo, ako su obeshrabreni, utučeni ili čak depresivni zbog onoga što vide, i ako to mogu sebi da priušte i psihički su spremni na takvu odluku, to je u redu", poručila je ona.

- Zbog društvenih mreža i onoga što filteri i aplikacije za uređivanje mogu da naprave, pogledate se u stvarnosti i to bukvalno može da vas baci u depresiju. Strašno je tužno da smo došli do toga - rekla je Helen.

Slavna glumica, poznata po filmu "The Queen", za koji je osvojila Oskara, ponudila je jeftinije rešenje za one koji razmišljaju o plastičnim operacijama. "Pre nego što uopšte počnete da razmišljate o bilo čemu, ugradite stvarno dobru rasvetu u kupatilo. Da svaki put kad se pogledate u ogledalo budete lepo osvetljeni i da izgledate super. To je daleko jeftinije od fejsliftinga", istakla je pa dodala:

- Ne šalim se oko rasvete u kupatilu. Loša rasveta zna da bude neverovatno depresivna. Mislim da je ogromna greška ići na plastičnu operaciju u 20-im. Lice se menja. Ne volim da kritikujem ljude zbog onoga što ih čini srećnim, ali pokušavati da izgledate kao sopstvena ‘filter-verzija‘ bilo bi strašno.

Miren je i ranije govorila o estetskim zahvatima, te otkrila da su joj u 20-im savetovali da ode na operaciju nosa. "Neko mi je rekao: ‘Nikad nećeš dobiti posao ako ne operišeš nos.‘ Rekla sam: ‘Ne.‘ Ionako nisam htela da budem ‘lepa glumica‘. Odlučila sam da mi to nije cilj", rekla je ona za The Hollywood Reporter.

Autor: M.K.