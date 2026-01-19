AKTUELNO

Showbiz

Umro legendarni modni dizajner Valentino

Izvor: Pink.rs, Indenpendent, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini ||

Valentino Garavani, legendarni italijanski modni dizajner, preminuo je u 93. godini.

Valentino Garavani, legendarni italijanski modni dizajner, poznat jednostavno kao Valentino, preminuo je. Imao je 93 godine.

U saopštenju na društvenim mrežama, Fondazione Valentino Garavani e Džankarlo Džiameti je navela: "Naš osnivač, Valentino Garavani, preminuo je danas u svojoj rezidenciji u Rimu, okružen svojim najbližima.

Sahrana će se održati u petak, 23. januara, u Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na adresi Piazza della Repubblica 8 u Rimu, u 11 časova."

Autor: M.K.

