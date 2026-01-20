Majka nam je upropastila venčanje! Sin Viktorije i Dejvida raskrinkao porodicu Bekam: Sve rade zbog imidža! (FOTO)

Sin Viktorije i Dejvida, Bruklin Bekam, šokirao je javnost brutalno iskrenim priznanjem o porodici.

U objavi na Instagramu, Bekamov sin izneo je teške optužbe na račun svojih roditelja, tvrdeći da godinama koriste medije kako bi manipulisali javnošću i sabotirali njegov brak sa suprugom Nikol Pelc Bekam.

"Moja majka je otela moj prvi ples, koji je bio planiran nedeljama unapred sa mojom suprugom, uz romantičnu ljubavnu pesmu", prisetio se Bruklin ceremonije iz 2022. godine.

"Pred 500 zvanica na našem venčanju, Mark Entoni me je pozvao na binu, gde je po rasporedu trebalo da bude moj romantični ples sa suprugom, ali umesto toga me je tamo čekala mama da pleše sa mnom."

Ali osim što je imao osećaj da je Viktorija ukrala poseban trenutak njemu i njegovoj izabranici, Bruklin je dodao da je taj ples učinio da se oseća "neprijatno" i "poniženo", objašnjavajući:

"Plesala je veoma neprimereno uz mene"

Zapravo, Bruklin je rekao da su, zbog iskustva koje su on i Nikola imali pre tri godine, želeli da obnove bračne zavete kako bi mogli da stvore nova sećanja na dan našeg venčanja koja im donose radost i sreću, a ne anksioznost i sramotu."Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom", napisao je Bruklin. "Niko me ne kontroliše, prvi put u životu se zalažem za sebe."Među optužbama u svom postu, Bruklin je tvrdio da su njegovi roditelji "kontrolisali narative u medijima" o svojoj porodici, da im je stalo samo do "brenda Bekam" i da već dugo pokušavaju "da unište" njegovu i Nikolininu vezu."Noć pre našeg venčanja", prisetio se Bruklin, "članovi moje porodice rekli su mi da Nikola ‘nije krv’ i ‘nije porodica".

"Narativ da me moja supruga kontroliše potpuno je obrnut", dodao je on.

"Roditelji su me kontrolisali veći deo mog života. Odrastao sam sa ogromnom anksioznošću"

Međutim, otkako je Bruklin, koji je jedno od četvoro dece Viktorije i Dejvida, zajedno sa Romeom Bekamom (23), Kruzom Bekamom (20) i Harper Bekam (14), doneo odluku da se distancira od svoje porodice, njegovo mentalno zdravlje se poboljšalo.

"Ta anksioznost je nestala", rekao je on.

"Budim se svako jutro zahvalan za život koji sam izabrao i pronašao sam mir i olakšanje."Bruklin je zaključio poruku u ime sebe i Nikole, napisavši: "Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu."

Autor: M.K.