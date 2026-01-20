Poznato kad će biti sahranjen čuveni Valentino: Sa istog mesta na večni pomen ispraćen i Siniša Mihajlović (FOTO)

AKTUELNO

Poznato kad će biti sahranjen čuveni Valentino: Sa istog mesta na večni pomen ispraćen i Siniša Mihajlović

Valentino Garavani, legendarni italijanski modni dizajner, preminuo je u Rimu u 93. godini, ostavljajući neizbrisiv trag u svetu mode.

Italijanska modna scena izgubila je jednog od svojih najvećih genija. Valentino Garavani preminuo je 19. januara u 93. godini, u svom domu u Rimu, okružen porodicom i prijateljima koji su ga pratili kroz decenije karijere. Njegovo ime i delo zauvek će ostati sinonim za eleganciju, luksuz i vrhunski italijanski stil.

Sahrana u srcu Rima

Sahrana velikog dizajnera zakazana je za petak, 23. januar, u 11 časova, u bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri na Trgu republike. Bazilika, izgrađena u 16. veku na ostacima Dioklecijanovih termi, poznata je po tome što su njeni zidovi delimično sačuvani iz originalnih rimskih građevina, što joj daje poseban istorijski i umetnički značaj.

Bazilika je posvećena Bogorodici i hrišćanskim mučenicima, a za njenu izgradnju odgovoran je bio sam Mikelanđelo, čije je delo ovde poslednji put realizovano pre njegove smrti, uz pomoć učenika koji je doneo određene izmene, ali je osnovna struktura ostala verna izvornom projektu.

