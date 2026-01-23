Donatela Versaće slomljena od tuge: Nije mogla da zadrži suze na Valentinovoj sahrani (FOTO+VIDEO)

Italijanska modna kraljica Donatela Versaće nije uspela da sakrije emocije na sahrani legendarnog dizajnera Valentina Garavanija, koja je održana u veličanstvenoj Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri u Rimu.

Vidno potresena, Donatela je stigla među prvima kako bi se oprostila od čoveka koji je obeležio svetsku modnu scenu i oblačio najveće zvezde planete. Suze, tuga i tišina obeležili su trenutak kada je jedna legenda mode odala počast drugoj.

L’ultimo saluto a Valentino, l’ultimo dei grandi della Moda, l’imperatore dello stile. Ai funerali, “tutti amici”, dicono i suoi familiari, quel gruppo di persone legate da affinità di intenti e sentimenti che lo hanno accompagnato fino alla fine. A Roma, oltre a Donatella… pic.twitter.com/3dB8aOu8Ow — La Stampa (@LaStampa) 23. јануар 2026.

Valentino Garavani bio je više od dizajnera, bio je simbol elegancije, luksuza i bezvremenskog stila. Njegove kreacije nosile su slavne ličnosti iz svih krajeva sveta, a njegov uticaj ostavio je neizbrisiv trag u modnoj industriji.

Sahrana je okupila brojne poznate ličnosti, ali upravo su Donateline suze bile najsnažniji dokaz koliko je gubitak Valentina potresao modni svet.

Pre same sahrane, kovčeg Valentina Garavanija bio je izložen javnosti u Rimu, gde su se stotine poštovalaca, ljubitelja mode i poštovaoca njegovog rada okupili kako bi mu odali poslednju počast, gde je bila i Donatela.

Redovi građana i fanova protezali su se ispred bazilike, dok je tišina govorila više od hiljadu reči.

Valentino Garavani nije bio samo dizajner, bio je institucija. Njegovo ime zauvek će ostati upisano zlatnim slovima u istoriji svetske mode.

Autor: Marija Radić