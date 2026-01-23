Donatela Versaće slomljena od tuge: Nije mogla da zadrži suze na Valentinovoj sahrani (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini ||

Italijanska modna kraljica Donatela Versaće nije uspela da sakrije emocije na sahrani legendarnog dizajnera Valentina Garavanija, koja je održana u veličanstvenoj Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri u Rimu.

Vidno potresena, Donatela je stigla među prvima kako bi se oprostila od čoveka koji je obeležio svetsku modnu scenu i oblačio najveće zvezde planete. Suze, tuga i tišina obeležili su trenutak kada je jedna legenda mode odala počast drugoj.

Valentino Garavani bio je više od dizajnera, bio je simbol elegancije, luksuza i bezvremenskog stila. Njegove kreacije nosile su slavne ličnosti iz svih krajeva sveta, a njegov uticaj ostavio je neizbrisiv trag u modnoj industriji.

Sahrana je okupila brojne poznate ličnosti, ali upravo su Donateline suze bile najsnažniji dokaz koliko je gubitak Valentina potresao modni svet.

Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini

Pre same sahrane, kovčeg Valentina Garavanija bio je izložen javnosti u Rimu, gde su se stotine poštovalaca, ljubitelja mode i poštovaoca njegovog rada okupili kako bi mu odali poslednju počast, gde je bila i Donatela.

Redovi građana i fanova protezali su se ispred bazilike, dok je tišina govorila više od hiljadu reči.

Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini

Valentino Garavani nije bio samo dizajner, bio je institucija. Njegovo ime zauvek će ostati upisano zlatnim slovima u istoriji svetske mode.

Život Valentina Garavanija obeležile su četiri ljubavi: Voleo je tri muškarca, a samo sa njom je želeo decu (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Donatela Versaće

#Sahrana

#Tuga

#Valentino Garavani

#suze

