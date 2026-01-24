Obustavljena istraga protiv Hulija Iglesijasa za zlostavljanje dveju žena

Ranije ovog meseca, španski tužioci su pokrenuli istragu o navodima da je 82-godišnji Hulio Iglesijas seksualno napadao dve bivše zaposlene.

Španski državni tužioci saopštili su juče da obustavljaju početnu istragu o optužbama za seksualni napad od strane Hulija Iglesijasa na Bahamima i u Dominikanskoj Republici.

Hulio Iglesijas je negirao optužbe, napisavši na društvenim mrežama: "Sa dubokom tugom odgovaram na optužbe koje su iznele dve osobe koje su ranije radile u mojoj kući. Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili izložio nepoštovanju bilo koju ženu. Ove optužbe su apsolutno lažne i izazivaju mi veliku tugu."

Kad je tužba podneta u Španiji, organizacija je saopštila da nije kontaktirala vlasti na Bahamima ili u Dominikanskoj Republici i da ne zna da li su istrage započete u tim karipskim zemljama. Takođe, iz organizacije koja zastupa žene prozvane "Iglesijasovim robinjama" još se nisu oglasili u svetlu obustavljanja istrage u Španiji. I dalje nije poznato da li će vlasti na Bahamima i/ili u Dominikanskoj Republici postupati u ovom slučaju.

Dobio je nagradu Gremi za životno delo 2019. godine, a 1988. godine osvojio je Gremi za najbolji latino pop nastup za svoj album "Un Hombre Solo". On je takođe otac pop zvezde Enrikea Iglesijasa.

Iglesijas je među najuspešnijim svetskim pevačima u decenijama od svog debitantskog albuma "Yo Canto" iz 1969. godine. Prodao je više od 300 miliona ploča na više od desetak jezika. Nakon što je započeo karijeru u Španiji, Iglesijas je stekao ogromnu popularnost u SAD i širom svetu tokom 1970-ih i 1980-ih, delom zahvaljujući duetima sa američkim umetnicima, uključujući Vilija Nelsona i Dajanu Ros.

Da podsetimo, dve žene su podnele tužbu španskom sudu ranije ovog meseca, prema podacima organizacije Women's Link Worldwide, nevladine organizacije koja ih zastupa. Grupa je saopštila da žene optužuju Iglesijasa za "zločine protiv seksualne slobode i nadoknade štete, kao što je seksualno uznemiravanje" i za "trgovinu ljudima u svrhu prisilnog rada i ropstva". Žene su takođe rekle da im je Iglesijas redovno proveravao mobilne telefone, zabranjivao im da izlaze iz kuće i zahtevao da rade do 16 sati dnevno, bez ugovora ili slobodnih dana.

Tužioci su zaključili da Nacionalni sud Španije nema nadležnost da sudi u tom slučaju protiv Hulija Iglesijasa. Ranije ovog meseca, španski tužioci su pokrenuli istragu o navodima da je 82-godišnji dobitnik Gremija, svetska pevačka zvezda, seksualno napadao dve bivše zaposlene u svojim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima, piše AP njuz.

Autor: Nikola Žugić