Bekam ponovo u javnosti u jeku porodičnog skandala: Sve oči uprte u njegov modni detalj vredan dva miliona (FOTO)

Dejvid Bekam se pojavljuje u javnosti u Parizu nakon porodične drame izazvane optužbama sina Bruklina, očuvajući stil i imidž.

Dejvid Bekam se drugi put pojavio u javnosti od kako je njegov sin Bruklin Bekam prošle nedelje izazvao eksplozivno medijsko interesovanje, iznoseći optužbe koje bacaju senku na porodicu i traju mesecima, pa čak i godinama. Bekam je viđen u Parizu, a pretpostavlja se da je razlog njegovog dolaska Nedelja mode koja je u toku.

Stil bez kompromisa u teškim trenucima

I pored turbulentne situacije u porodici, Dejvid nije odustao od svog besprekornog stila. Njegovo pojavljivanje izazvalo je brojne komentare i simpatije na Instagramu, gde su objavljene fotografije sa Nedelje mode.

Bekam je nosio sofisticirani modni stajling sa fokusom na luksuzni detalj - ogromnu Hermes torbu čija je cena oko 20.000 funti, odnosno približno 2.700.000 dinara. Iako je asesoar izuzetno skup, za Dejvida Bekama to nije problem, s obzirom na bogatstvo porodice koje se procenjuje na 647 miliona funti.

Porodične tenzije na vidiku

Bruklin Bekam je ranije kritikovao roditelje, tvrdeći da Dejvid i Viktorija već godinama plasiraju "lažnu sliku" o sebi i brendu Bekam. Optužio ih je da su ga kontrolisali i da su doprineli uništenju njegove svadbe sa Nikolom Pelc pre četiri godine, dok detalji poput navodnog krađe prvog plesa dodatno podgrevaju skandal.

Dejvid i Viktorija zasad nisu direktno reagovali na Bruklinove optužbe, ali su nedavno na Instagramu podelili stare porodične fotografije, opisujući ih kao "prelepe uspomene", a među njima se nalazi i Bruklin.

Prvo pojavljivanje nakon medijske erupcije

Bekam se prvi put nakon eskalacije porodične drame pojavio prošle nedelje u Davosu. Tada nije želeo da komentariše optužbe sina, već je govorio o širem pitanju vaspitanja dece.

Istakao je da su on i Viktorija od prvog dana želeli da pokažu svojoj deci koliko je važan rad, bez obzira na bogatstvo: "Deca najbolje uče posmatrajući roditelje, pa smo se trudili da im budemo pravi uzor", dodajući da i deca ponekad greše.Zanimljivo je da je Bruklinovo saopštenje objavljeno neposredno pre Davosa, gde je Dejvid govorio o vaspitanju, što sugeriše da je mogao biti svestan događaja.

Porodica Bekam danas

Dejvid i Viktorija imaju tri sina – Bruklina, Romea i Kruza i ćerku Harper. Mlađa deca su navodno nezadovoljna starijim bratom, dok se devojčica oglasila na Instagramu. Par je posvećen očuvanju ugleda brenda Bekam, dok Bruklin i Nikola Pelc svojim postupcima izazivaju medijsku buku koja, ironično, može doneti i marketinšku korist.

Zanimljivo je da je pesma Viktorije Bekam "Not Such an Innocent Girl" iz 2001. godine, tokom skandala, ponovo privukla pažnju publike i zauzela prvo mesto na listama prodaje singlova u Velikoj Britaniji i Irskoj.

Autor: M.K.