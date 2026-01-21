Prekinula tišinu! Viktorija Bekam se oglasila nakon sinovljevog otvorenog pisma koje je šokiralo planetu: Bejbi...

Danima svi bruje o Bekamovima, nakon otvorenog pisma Bruklina Bekama, sina Viktorije i Dejvida Bekama. Viktorija se sada vratila na mreže nakon šokantnih tvrdnji svog sina.

Naime, ona je podelila fortografiju kojom je svojoj koleginici Emi Banton čestitala 50. rođendan, uz emotivnu poruku "Mnogo te volim". Pored toga, Viktorija je podelila i video snimak Eme i "Spajs Grls" iz spota za pesmu "Say You'll Be There" uz poruku "srećan rođendan, bejbi, poljupci xxx".

Dejvid Bekam je takođe aktivan na društvenim mrežama, prateći primer svoje supruge. On je poslao rođendanske čestitke bivšim saigračima Nikiju Batu i Filipu Nevilu.

Ipak, iako je prekinula potpunu tišinu, Viktorija se još uvek nije oglasila konkretno povodom Bruklinove izjave.

Prema izvorima iz Dejli mejla, Viktorija je "slomljena" zbog sve većeg jaza između nje i sina koji je postao gotovo nepremostiv. Bruklin je u ponedeljak izjavio da "ne želi da se pomiri sa porodicom".

- Ne želim da budem kontrolisan, prvi put u životu se zalažem za sebe - napisao je on.

On i njegova supruga Nikola Pelc nalaze se u središtu porodične podele, što je dovelo do ignorisanja važnih porodičnih proslava, uključujući proslavu 50. rođendana njegovog oca, Ser Dejvida.

Bruklin je naglasio da ga „kontroliše porodica koja iznad svega ceni javnu promociju“ i da je, uz Nikolinu podršku, pronašao „mir i olakšanje“ nakon borbe sa anksioznošću. Ističe da „porodičnu ljubav“ određuju objave na društvenim mrežama i spremnost da se pozira za porodične fotografije, čak i na uštrb profesionalnih obaveza. U svojoj izjavi, Bruklin je negirao glasine da ga žena kontroliše, tvrdeći da su roditelji ti koji su ga kontrolisali veći deo života.

Dodao je da je odvojenost od porodice donela olakšanje od anksioznosti i da sada živi život pun zahvalnosti, mira i sreće. Bruklin i njegova supruga žele život oslobođen od pritisaka imidža i medijske pažnje, tražeći mir, privatnost i sreću za svoju buduću porodicu.

Dejvid Bekam je u međuvremenu bio suočen s medijima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Na pitanja o svađi nije dao direktne odgovore, ali je govorio o uticaju društvenih mreža na decu i o svom trudu da ih edukuje o njihovim prednostima i manama.

U emisiji „Squawk Box“ na CNBC-ju, istakao je da je ključni deo njegove misije kao UNICEF ambasadora da ljude upozna sa globalnim dešavanjima koja utiču na decu. Ser Dejvid je takođe snimio podkast sa Adamom Grantom, ali je odbio da odgovori na pitanja vezana za Bruklina.

Autor: D .T.