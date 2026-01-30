Mama, mislio sam da imamo još vremena... Oglasio se Kevin iz SAM U KUĆI nakon smrti svoje filmske majke

Kolega Ketrin O’Hare iz filma "Sam u kući", Mekoli Kalkin, reagovao je na tužnu vest o njenoj smrti.

U filmu "Sam u kući", prazničnom klasiku iz 1990. godine, O’Hara je igrala majku koja slučajno ostavlja svog sina Kevina (koga tumači Kalkin) samog kod kuće. Zajedno su glumili i u nastavku iz 1992. godine,"Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku"

„Mama. Mislio sam da imamo još vremena“, napisao je njen filmski sin u dirljivoj objavi na Instagramu.

„Želeo sam više. Želeo sam da sedim na stolici pored tebe. Čuo sam te, ali imao sam još toliko toga da kažem“, napisao je u opisu uz fotografije na kojima su zajedno u filmu "Sam u kući" i na slici iz 2023. godine. „Volim te. Videćemo se kasnije.“

Kalkin (45) je ranije O’Haru nazivao majčinskom figurom, prisećajući se vremena kada su zajedno radili na filmu "Sam u kući", dok je on imao svega 10 godina, kao i na njegovom nastavku.

Kanadska zvezda pružila je podršku Kalkinu na ceremoniji otkrivanja njegove zvezde na Holivudskoj stazi slavnih u decembru 2023. godine, ističući da je tada bio „stariji nego što sam ja bila kada sam igrala njegovu majku“.

„'Sam u kući' je bio, jeste i uvek će biti omiljena globalna senzacija… razlog zbog kojeg porodice širom sveta ne mogu da puste da prođe ijedna godina a da zajedno ne gledaju i ne vole 'Sam u kući', jeste Mekoli Kalkin“, rekla je tom prilikom.

O’Hara i njen suprug Bo Velč jednom su doživeli pravi trenutak nalik čuvenom filmu sa svojim sinovima Metjuom i Lukom.

„Jednom smo bili u Njujorku; mislim da je bio Njujork“, ispričala je zvezda serije Šits Krik za Pipl u januaru 2024. godine.

„Bo i ja smo ušli u metro, okrenuli se, vrata su se zatvarala, a njih nije bilo… Vrisnula sam i ljudi su vrištali sa mnom“, prisetila se. Vrata su se zatim ponovo otvorila i dečaci su se pridružili roditeljima. „Pozli mi kad pomislim šta je sve moglo da se desi“, rekla je O’Hara.

