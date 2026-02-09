Dejvid Bekam ne odustaje od sina koji ga se odrekao: Njegova objava pokazuje koliko je tužan zbog porodičnog razdora (FOTO)

Objava fotografije starih kopački Dejvida Bekama tumači se kao još jedan pokazatelj da ne odustaje od odnosa sa svojom decom.

Objave bivšeg engleskog fudbalera i jednog od najpoznatijih svetskih sportista, Dejvida Bekama (50), tumače se kao suptilni pokušaji pomirenja, ali Bruklin (26) ostaje odlučan u nameri da se distancira.Bekam je na svom Instagram profilu podelio fotografije kopački iz svoje arhive, koje je nosio tokom uspešne fudbalske karijere. Na nekima od njih ispisana su imena njegove dece: Bruklina, Romea (23) i Kruza (20).

Bruklin uklanja tetovaže posvećene porodici

Dejvidova objava usledila je nakon što je Bruklin uklonio tetovažu posvećenu ocu, što se tumači kao dodatni pokazatelj narušenih porodičnih odnosa. Mirror navodi da je nedavno viđen s izmenjenom tetovažom na desnoj ruci tokom šetnje sa suprugom, glumicom i naslednicom Nikolom Pelc (31).

Reč je o tetovaži koja je prvobitno prikazivala sidro s rečju "tata" te natpisom "Volim te, Bust". Prema dostupnim informacijama, pomenute reči su uklonjene, a crtež je izmenjen, te sada prikazuje tri diskretna oblika preko sidra.

"Bruklin je podvrgnut laserskom tretmanu kako bi uklonio natpis. Želeo je da nestane. S njegove strane postoji toliko povređenosti i boli da ne bi bilo iskreno zadržati takvu posvetu na telu", izjavio je izvor za The Sun. Bruklin je prekrio i tetovažu na grudima posvećenu majci, s natpisom "mamin dečko".

Bruklinova izjava i optužbe na račun porodiceUprkos Bruklinovim nastojanjima da se distancira, Dejvid i dalje ima tetovaže posvećene sinu, uključujući nadimak "Buster" na vratu. Njegova objava fotografije starih kopački tumači se kao još jedan pokazatelj da ne odustaje od odnosa sa svojom decom.

Međutim, Bruklin je prošlog meseca u javnoj izjavi jasno poručio da ne namerava da se pomirit s roditeljima, potvrdivši time višemesečne glasine o nesuglasicama unutar porodice. Istakao je kako je sada fokusiran na život u Sjedinjenim Američkim Državama sa suprugom Nikolom, s kojom navodno planira da usvoji dete.U objavi na Instagramu, Bruklin je napisao: "Godinama sam ćutao i ulagao maksimalan napor da ove stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da se obraćaju medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim od laži koje su objavljene."

Autor: M.K.