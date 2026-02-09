Moćna simbolika na dresu Bed Banija: Mreže gore zbog broja koji je muzičar izabrao za nastup na Superboulu

Od dobitnika Gremija za album godine do zvezde poluvremena Superboula 2026, Bed Bani je transformisao stadion Levis u ulice Portorika tokom svog nastupa u nedelju uveče. Otvorio je sa „Tití Me Preguntó“ i prošetao kroz jedan od najimpresivnijih setova u istoriji poluvremena, a na šou su se pojavili i Lejdi Gaga i Riki Martin.

Portorikanski muzičar nosio je beli fudbalski dres marke Zara, napravljen po meri, sa imenom Okasio i brojem 64.

Šta znači broj 64?

Pravo ime Bed Banija je Benito Antonio Martinez Okasio, što objašnjava ime na dresu, ali broj 64 je izazvao spekulacije.

Fanovi su spekulisali da bi to mogao biti počast njegovoj majci i godini njenog rođenja, dok su drugi sugerisali da bi broj mogao da simbolizuje i prvobitno pogrešno prijavljeni broj žrtava uragana Marija 2017. godine, jedne od najsmrtonosnijih prirodnih katastrofa u istoriji SAD.

Broj takođe podseća na 64. Kongres SAD, koji je 1917. godine usvojio Zakon Džouns-Šafrot,dodeljujući Portorikancima američko državljanstvo.

2023. godine, njegov album „Un Verano Sin Ti“ bio je prvi španski album nominovan za album godine na 64. dodeli Gremi nagrada.

Na prošlonedeljnoj dodeli Gremi nagrada 2026. godine, Bed Bani je osvojio tri nagrade, uključujući i nagradu za album godine za „Debí Tirar Más Fotos“, prvi španski album u istoriji koji je osvojio ovu prestižnu kategoriju.

