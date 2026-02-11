Hale Beri pokazala verenički prsten od 200.000 dolara: Svi pričaju o dijamantu koji nosi slavna glumica, zastaće vam dah (FOTO)

Hale Beri pokazala prsten o kojem svi pričaju!

Glumica Hale Beri prvi put se pojavila na crvenom tepihu otkako se verila s muzičarem Vanom Hantom, a svi pogledi bili su uprti u njenu levu ruku. Oskarovka (59) je zablistala na premijeri svog novog filma „Zločin 101“ u Los Anđelesu, gde je ponosno pokazala raskošni verenički prsten.

U elegantnom crnom odelu i svilenoj bluzi, Hale je naglasila svoju vitku figuru, ali je jasno bilo da je glavna zvezda večeri – blistavi dijamant na njenoj ruci. Dok je pozirala fotografima, pažljivo je isticala verenički prsten, iako je na crvenom tepihu bila u društvu kolege Krisa Hemsvorta.

Prsten vredi pravo bogatstvo

Reč je o upečatljivom komadu nakita u „art deco" stilu, sa velikim centralnim dijamantom okruženim crnim kamenjem u geometrijskom dizajnu. Stručnjak za nakit Najleš Rakholija procenio je njegovu vrednost između 120.000 i 200.000 dolara, uzimajući u obzir veličinu dijamanta, kvalitet kamenja i složenu izradu po narudžbini.Glumica je kosu podigla u ležernu, elegantnu punđu, a izgled je dodatno upotpunila dijamantskom ogrlicom i minđušama.

Zabuna oko veridbe

Hale Beri, koja iza sebe ima tri braka, prošlog četvrtka je i zvanično potvrdila veridbu gostujući u emisiji „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Pre toga su mediji spekulisali o njenom statusu sa Vanom Hantom (55), sa kojim je u vezi od početka pandemije.Zabuna je nastala nakon intervjua u kom je otkrila da ju je Hant zaprosio još u junu prošle godine, ali da tada još nije dala konačan odgovor. Tri dana kasnije razjasnila je situaciju: „Nastala je konfuzija da me je zaprosio, a da sam rekla ne. Nisam rekla ne. Samo još nemamo datum venčanja“, objasnila je.Da bi otklonila svaku sumnju, dodala je: „Naravno da sam rekla da ću se udati za njega. Stavio mi je prsten na ruku.“

Autor: M.K.