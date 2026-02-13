AKTUELNO

Poznati glumac umro u 48. godini, iza sebe ostavio suprugu i ŠESTORO DECE

Glumac Džejms Van Der Bik, poznat po ulozi Douson Lerija u seriji "Dawson's Creek", preminuo je u 48. godini nakon dvogodišnje javne borbe sa kolorektalnim rakom.

Njegovi najbliži potvrdili su vest putem emotivnog posta na Instagramu u sredu:

Naš voljeni Džejms Dejvid Van Der Bik preminuo je mirno jutros. Svoje poslednje dane je proveo sa hrabrošću, verom i dostojanstvom.

Postoji mnogo toga što ćemo podeliti o njegovim željama, ljubavi prema ljudima i svetosti vremena. Ti trenuci će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim mužem, ocem, sinom, bratom i prijateljem.

Džejms Van Der Bik ostavio je iza sebe suprugu Kimberli i njihovo šestoro dece.

Van Der Bik je u 90-im godinama postao zvezda kao tinejdžerski idol serije "Dawson's Creek" kada je imao 20 godina. Drama je trajala šest sezona na WB mreži od 1998. do 2003. godine i lansirala karijere i Keti Holms, Mišel Vilijams i Džošue Džeksona.

Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell

U seriji, Keti Holms je tumačila Dousonovu ljubav iz detinjstva, Džoi Poter, dok je Džošua Džekson igrao njihovog zajedničkog prijatelja i Džoiinu pravu ljubav, Pejsija Vitera. Mišel Vilijams je bila buntovna Džen Lindli, kompletirajući glavni kvartet.

U ranim danima karijere, Van Der Bik nije bio pripremljen za slavu koja je došla sa glavnom ulogom u srednjoškolskoj drami:

- Biti prepoznat je nešto što mi je dugo trebalo da naučim... Imao sam veliku krivu učenja oko toga - rekao je za magazin People 2024.

- Tada je interakcija bila drugačija. Bio sam toliko mučen time jer sam voleo da posmatram i budem kao "muva na zidu", da vodim nasumične razgovore sa ljudima. Sada to više ne postoji, jer postoji "slava" između mene i nekoga, i to postaje centar pažnje.

I pored izazova globalne slave, Van Der Bik je uvek čuvao lepe uspomene na rad u "Dawson's Creek". U poslednjim godinama posebno se radovao ponovnom susretu sa bivšim kolegama, a u avgustu 2025. godine najavljeno je da će se glumačka ekipa ponovo okupiti za live čitanje pilota serije.

Foto: Tanjug AP/Greg Allen

Ovaj događaj je bio jedinstveno dobrotvorno veče sa ciljem prikupljanja sredstava za neprofitnu organizaciju F Cancer i podršku Van Der Biku u njegovoj borbi protiv raka. Ipak, nekoliko dana pre događaja, Van Der Bik je sa žaljenjem morao da se povuče zbog bolesti.

U unapred snimljenom videu koji je pušten te večeri, obratio se fanovima:

- Mesecima sam se radovao ovoj noći, otkako mi je moj anđeo Mišel Vilijams rekla da to organizuje.

