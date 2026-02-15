Ovako izgleda jelovnik Dženifer Aniston: Glumica se pridržava zdrave ishrane, jedno jelo često se ponavlja

Dženifer Aniston sa 57 godina otkriva tajne svoje vitke figure i zdravog života, od doručka do večere i treninga!

Američka glumica Dženifer Aniston proslavila je svoj 57. rođendan, a figura joj je i dalje impresivna, jednaka kao kada smo je gledali kao Rejčel u seriji "Prijatelji" 90-ih godina. Mnogi je hvale što izgleda gotovo isto bez obzira na godine, a ona često deli svoje savete o zdravoj ishrani i načinu života koji je održava energičnom i vitkom, a dalje u tekstu pogledajte i kako izgleda njen jelovnik.

Trening i zdrava ishrana

Aniston redovno posećuje teretanu nekoliko puta nedeljno i radi sa svojim privatnim trenerom. Ipak, vežbanje nije jedini ključ: neophodna je i pravilna ishrana. Glumica je više puta otkrila da prati ishranu sa visokim udelom proteina, a sa smanjenim unosom ugljenih hidrata i šećera. Takođe pazi na količinu hrane i dovoljno sna. Praktikuje tzv. 16/8 metodu ishrane: 16 sati dnevno posti, a obroke unosi u osmosatnom periodu, na primer između 10 i 18 časova.

Doručak

Jutra započinje toplom vodom sa limunom, koja pomaže varenju, a potom pije kafu sa mlekom sa niskim procentom masti. Za doručak bira između zobenih pahuljica sa belancima, proteinskog šejka ili jaja kuvanih na različite načine uz avokado.

- Kad se probudim, popijem toplu vodu sa limunom, zatim šejk ili avokado i jaja. Pronašla sam načine kako da pripremim jaja na sve moguće načine. Takođe koristim zobene pahuljice sa umućenim belancima. Pripremam ih neposredno pre nego što se pahuljice skuvaju - to dodaje proteine i daje pahuljastu teksturu koja je ukusna. Za šejk koristim banane, trešnje, kupine, prah zelenog povrća, kolagen-peptid, malo kakao praha, kapljice čokoladne stevije i čokoladno bademovo mleko - otkrila je glumica.

Pored toga, često radi vežbe penjanja uz stepenice, ali ističe da joj je najvažniji deo dana vreme za meditaciju.

Ručak i međuobroci

Omiljeni ručak Dženifer Aniston je tuna sa krastavcem i salatom od sočiva.

- Koristim Braggove aminokiseline kao zamenu za soja-sos - rekla je, prenosi Dejli Mejl.

Za međuobrok jede tvrdo kuvano jaje, štapiće sira ili šolju supe između doručka i ručka.

Večera i povremeni užici

Večernji obrok joj obično čini pečena piletina sa spiralno sečenim tikvicama i pesto sosom, ali povremeno uživa i u karbonari. Dženifer voli da se povremeno počasti i picom, hamburgerom ili meksičkom hranom, a među omiljenim pićima joj je koktel Dirty Martini. Aniston se ne brine mnogo o starenju i ne interesuju je kozmetički zahvati, fokusira se na to da ostane zdrava i srećna.

Njeni obožavaoci posebno su oduševljeni kada je objavila kuvar pod nazivom "Cook With Clydeo", namenjenu deci. Omiljeni recept u toj kuvarici su "Enčilada zalogaji".

- Nema griže savesti, jer su to samo mali zalogaji. Možete ih podeliti na dva, ali definitivno su ukusni, ukusni, ukusni - rekla je glumica.

Autor: Nikola Žugić