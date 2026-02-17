Ova lepotica je zabola nož u srce Vensanu Kaselu: Kad ga je prevarila, obrisao je sve zajedničke fotografije, pa našao njenu kopiju! (FOTO+VIDEO)

Nedelja mode u Parizu spojila Vensana Kasela i Tinu Kunaki u istom gradu, a da stvari budu još zanimljivije, uz glumca je i njegova nova partnerka Nara.

Bivša supruga Vensana Kasela, Tina Kunaki je prošle nedelje bila na reviji francuskog brenda Jacquemus sa kojim i sarađuje. Došla je sama na Nedelju mode u Parizu, odevena od glave do pete u crnoj boji, koja je ove sezone posebno aktuelna.

Jednostavan kroj haljine razbili su karneri, dok su crna torba i cipele u istoj boji dodatno ulepšali njen monohromatski stil. Razigrani detalji na haljini su jedini iskorak od minimalizma. Kosa je tako stilizovana da odaje utisak ležernosti, ali je frizura pažljivo osmišljena. Šminka je bila jača, ali ne i prenaglašena.

Tina Kunaki sedela je tokom revije Nedelje mode u prvom redu, gde su bili i čuveni muzičara Elton Džon i njegov suprug Dejvid Furniš.

Već narednog dana u Parizu su se pojavili Vensan Kasel iNara Baptisti, na reviji Kidsuper, a onda i na modnom šouu Schiaparelli. Nova devojka čuvenog Francuza je na prvom događaju bila u veoma izazovnom modnom izdanju, da bi za sledeće javno pojavljivanje izabrala crnu odeću, baš kao i slavni glumac.

Crna boja je klasika, ali i trenutno veliki trend, ali kada je u pitanju ovaj trojac, sve je intrigantno pa i to da prate isti modni pravac.

Ljubavni život Vensana Kasela

Vensan Kasel (58) je od 2023. u vezi sa Narom Baptisti (29) koju mnogi porede sa glumčevom bivšom suprugom Tinom Kunaki (28). A kako su obe duplo mlađe od njega, našao se na meti kritika da takvim ljubavnim životom leči krizu srednjih godina.Zbog poređenja Tine i Nare komentarisalo se da Vensan nije uspeo da preboli bivšu pa utehu traži pored devojke nalik njoj.

Dok se poredi, jedni kažu da je Tina ubedljivo lepša, a drugi daju prednost Nari. Žena koja ih uvek pobedi iako je znatno starija od njih jeste Monika Beluči (61) koja je po mišljenju velikog broja ljudi neprikosnovena kraljica lepote.

Podsetimo, Monika Beluči i Vensan Kasel bili su u braku od 1999. do 2013. Imaju ćerke Devu i Leoni koje su se mogle često videti sa ocem na plažama u Brazilu gde francuski gluamc živi godinama. Pre osam godina stekao je i brazilsko državljanstvo.Deva i Leoni bile su bliske sa Tinom, a u dobrim odnosima su sa Narom, što su pokazivale zajedničke fotografije.Nakon razvoda Vensana Kasela i Tine Kunaki, Deva se više nije viđala u društvu ove manekenke, iako je bilo događaja, poput revije Jacquemus na kojoj su se obe pojavile.Ali je sada i ona u Parizu, Deva Kasel pratila je Dior reviju, predstavila se sa novom frizurom i u zanimljivoj odevnoj kombinaciji, čime se njena majka pohvalila na Instagramu. Poznata naslednica učestvovala je i na Ellie Saab raviji.

Buran razvod Vensana Kasela i Tine Kunaki

Tina Kunaki je jedina žena kojom se Kasel oženio nakon razvoda od Monike Beluči. Sklopili su brak u Francuskoj 2018. godine, da bi se 2022. razveli, a razlog je bila njena preljuba, kako se pisalo.Glumac je obrisao sve zajedničke fotografije sa Instagram profila, pre zvaničnog saopštenja o krahu braka, koji im je 2019. doneo ćerku Amazoniju.

Posle velike bure bivši supružnici su uspeli da uspostave bolje odnose i zajedno brinu o detetu. Kasel ovih dana izjavljuje ljubav Nari Batisti preko Instagrama. Par je na Božić 2025. dobio sina Kajetana.

Autor: M.K.