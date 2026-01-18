SRBINA (34) IZBOLA ŽENA NOŽEM ZA HLEB: Rođak preko telefona slušao krike i kako mu zabija sečivo u leđa - Na saslušanju isplivali ŠOKANTNI detalji

Muškarac iz Srbije povređen je u Insbruku, a njegova partnerka tereti se za pokušaj ubistva.

Državljanina Srbije (34) povredila je njegova devojka (30), koja ga je posle svađe izbola nožem za hleb u stanu u Inzbruku.

Kako prenose mediji, on je prebačen u bolnicu, a ona je uhapšena zbog pokušaja ubistva.

- Incident se dogodio još u sredu u večernjim časovima, kad je Austrijanka posle svađe s momkom dograbila nož za hleb i izbola ga s leđa - prenose mediji.

- U tom momentu Srbin je pričao s rođakom, koji je čuo njegovu vrisku i krike i shvatio da se nešto loše dešava. Prekinuo je vezu i pozvao Hitnu pomoć i policiju, koje su odmah otišle na adresu - navode.

Srbin je, kako navode, imao mnogo sreće jer mu devojka nije povredila nijedan vitalni organ. On je nakon pregleda u bolnici u Inzbruku, gde je i saslušan, pušten na kućno lečenje.

- Inače, utvrđeno je da su se oni pre zločina tukli, pa je i devojka lakše povređena. Protiv Srbina je podneta krivična prijava - pišu.

Žena je u petak ispitana pred tužiocem i određen joj je pritvor.

- Ona je rekla da ju je momak često tukao u prošlosti, što je ona i prijavljivala. Na osnovu toga on se tereti za nasilje u porodici - dodaju.

Autor: Iva Besarabić