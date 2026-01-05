Pucnjava u Đakovici: Ranjen maloletnik, traga se za napadačem

Jeziva pucnjava i pokušaj teškog ubistva dogodili su se u subotu uveče u Đakovici, kada je tokom pucnjave povređen maloletnik koji se zatekao na mestu incidenta kao slučajni prolaznik.

Prema informacijama policije, pucnjava se dogodila oko 21.20 časova, kada je osumnjičeni iz vatrenog oružja pucao ka tri osobe. Tom prilikom jedan od ispaljenih projektila pogodio je maloletno lice koje nije bilo meta napada.

Povređeni maloletnik zadobio je telesne povrede i hitno je prevezen u Univerzitetski klinički centar Kosova (UCK) u Prištini, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Na lice mesta izašle su nadležne policijske jedinice koje su obavile uviđaj i tom prilikom pronašle i oduzele četiri čaure. O incidentu je obavešten nadležni tužilac, dok se za osumnjičenim intenzivno traga.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

Autor: S.M.