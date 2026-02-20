Zaveo hiljade žena, a uništio tri braka: Sada je ostao sam, teško bolestan i bez para!

Kako je popularan glumac uništio svoj život!

Popularan američki glumac Čarli Šin nekada je bio jedna od najvećih zvezda Holivuda, a danas se njegovo ime često vezuje za skandale, propale brakove i borbu sa teškom bolešću. U jednom intervjuu svoj život je opisao u tri reči: droga, se*s i alkohol.

Najveću slavu stekao je u seriji „Dva i po muškarca“, zahvaljujući kojoj je od 2003. do 2011. godine bio najplaćeniji televizijski glumac, sa honorarom od 1,8 miliona dolara po epizodi. Privatni život mu je, međutim, bio jednako turbulentan kao i lik koji je tumačio.

Tri braka i burni razvodi

Čarli Šin je otac petoro dece, a prvo dete dobio je još u srednjoj školi. Ženio se tri puta, ali nijedan brak nije opstao. Najpoznatiji je njegov odnos sa glumicom Deniz Ričards, sa kojom ima dve ćerke.

Njihov razvod bio je izuzetno buran, praćen optužbama, sudskim sporovima i zahtevima za zabranu prilaska. Iako su kasnije uspeli da izglade odnose, taj period ostavio je dubok trag. Treći brak sa Bruk Mueler doneo mu je blizance, ali se i ta zajednica raspala posle tri godine.

Skandali i optužbe

Čarli Šin je godinama bio poznat po porocima, raskalašnom životu i vezama za jednu noć. Sam je tvrdio da je bio sa više od 5.000 žena, a mnoge je plaćao. Njegovo ime dovođeno je u vezu sa brojnim ljubavnim aferama, kockom, drogom, uključujući i ozbiljne optužbe koje je on negirao.

Teška dijagnoza

Pre devet godina javno je priznao da je HIV pozitivan, iako mu je dijagnoza postavljena četiri godine ranije. Otkrio je da je dugo krio bolest, a suočio se i sa tužbama jer pojedinim partnerkama nije odmah rekao za svoje zdravstveno stanje.

Nekadašnji miljenik publike, koji je zarađivao milione i živeo život bez kočnica, danas je primer kako slava, novac i poroci mogu skupo da koštaju. Njegova životna priča je svakako jedna od najkontroverznijih u Holivudu.

Autor: Nikola Žugić