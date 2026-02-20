AKTUELNO

Miljenik žena uhvaćen u bioskopu sa muškarcem: O vrelim kadrovima bruji ceo svet! Svi se pitaju da li su u vezi

Pedro Paskal snimljen je u bioskopu sa Rafaelom Olarom u Njujorku, a fotografije su pokrenule glasine o novoj vezi. Evo šta se zna o njihovom odnosu!

Dva muškarca zajedno u bioskopu – i odmah su počele spekulacije! Holivudski miljenik Pedro Paskal ponovo je u centru pažnje, nakon što je fotografisan u društvu Rafaela Olare u Njujorku.

Glumac i umetnički direktor zajedno su gledali novi film „Orkanski visovi“, u kojem glume Margo Robi i Džejkob Elordi. Njihov zajednički nastup odmah je pokrenuo glasine o mogućoj romansi.

Pedro Paskal uhvaćen u bioskopu sa Rafaelom Olarom

Pre odlaska u bioskop, Paskal i Olara su viđeni kako šetaju po Donjem Ist Sajdu u Njujorku, nakon čega su zajedno otišli ​​na ručak. Fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju ih u opuštenoj odeći, a na jednoj od njih Rafael drži ruku na Pedrovom ramenu.

Svedoci iz bioskopa tvrde da su sedeli jedno pored drugog i da je atmosfera među njima bila prijatna i bliska. Kratki razgovori praćeni osmesima dodatno su podgrejali sumnje fanova.

Da li je nova ljubav na pomolu?

Nakon što su fotografije objavljene, mnogi su se pitali da li su novi slavni par. Međutim, ni Pedro Paskal ni Rafael Olara za sada nisu komentarisali prirodu svoje veze.

Podsetimo se da je Olara ranije bio u vezi sa glumcem Lukom Evansom, a njihov raskid je potvrđen 2021. godine, nakon nešto više od godinu dana zabavljanja.

Dok fanovi spekulišu, jedno je sigurno – svako pojavljivanje Pedra Paskala u javnosti izaziva lavinu reakcija i pažnje.

