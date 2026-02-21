Legenda salse Vili Kolon preminuo u 75. godini

Vili Kolon, poznati kompozitor i trombonista, umro je nakon četiri dana provedenih u bolnici zbog respiratornih problema. Muzičar je preminuo u 75. godini.

Porodica portorikanskog muzičara objavila je njegovu smrt u navodnoj izjavi na društvenim mrežama:

- Sa dubokom tugom objavljujemo vest o smrti našeg voljenog supruga, oca i poznatog muzičara Vilija Kolona. Mirno je preminuo jutros okružen svojom voljenom porodicom.

- Dok tugujemo zbog njegovog odsustva, radujemo se i večnom daru njegove muzike i dragim uspomenama koje je stvorio, a koje će živeti zauvek. Naša porodica je duboko zahvalna na vašim molitvama i podršci tokom ovog vremena žalosti. Ljubazno molimo za privatnost dok se suočavamo s našom tugom - pisalo je u saopštenju.

Tvrdnja da je hospitalizovan u bolnici Lawrence u Bronxvilleu prvi put se pojavila na društvenim mrežama. Ali u to vreme nije bilo službene potvrde od njegove porodice ili prijatelja.

Ipak, Kolonov doprinos tropskoj muzici je nenadmašan. ​​

Njegove inovativne ideje u muzici, u saradnji s pevačem Hectorom Lavoeom, rađaju stil koji je danas opšte poznat kao salsa.

Zajedno su otpevali nekoliko hitova, uključujući Che che colé, Ghana eh, Ah ah, oh no, Calle Luna, Calle Sol, Barrunto i Canto a Borinquen.

Kada se Lavoe odlučio za solo karijeru, Kolon se udružio s panamskim pevačem Rubénom Bladesom, što je dovelo do komercijalno uspešnog partnerstva.

Rođen u New Yorku, Kolonovi roditelji su bili Portorikanci. Iza sebe je ostavio suprugu Juliju Colón i četvoro dece.

Autor: Nikola Žugić