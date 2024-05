PREMINUO ČUVENI ARGENTINSKI FUDBALER: Doneo im je prvu titulu prvaka sveta, posle su došli Maradona i Mesi!

Ikona argentinskog fudbala, Cezar Luis Menoti, preminuo je u 86. godini nakon što je poslednjih mesec dana proveo u bolnici zbog teškog oblika anemije.

Bio je selektor kada je Argentina osvojila svoju prvu titulu prvaka sveta, na Mundijalu 1978. godine u Argentini i bio je direktor reprezentacija u nacionalnom Savezu od 2019. do 2023, kada su Lionel Mesi i saigrači doneli svojoj zemlji treću titulu Mundijala.

Menotijevu smrt potvrdio je i Fudbalski savez Argentine. "Sa žaljenjem saopštavamo da je preminuo Cezar Luis Menoti, aktuelni direktor nacionalnih selekcija i bivši selektor tima koji je osvojio titulu prvaka sveta", navedeno je.

Šezdesetih je Menoti bio napadač i stigao je do dresa Boke Juniors i argentinske reprezentacije (11 nastupa), a mnogo dublji trag ostavio je kao selektor, jer je vodio nacionalni tim od 1974. do 1983, kada je prihvatio poziv Barselone da je preuzme i da u njoj vodi Maradonu. Na stadion Kamp Nou doneo je tri trofeja u sezoni 1983/84, ali se nije dugo zadržao na klupi "Blaugrane", vodio je potom Boku Juniors, Atletiko Madrid, River, Penjarol, ponovo Boku, Sampdoriju, u tri navrata Independijente...

AFA confirms the passing of César Luis Menotti, the first manager to conquer the world with Argentina in 1978. Also managed Boca Juniors during two stints from 1986-1987, & 1993-1994. An absolute emblem of Argentine football. Rest In Peace César. pic.twitter.com/S5WDeQ8mT3