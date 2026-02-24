Nik Rajner se pred sudom izjasnio da nije kriv za ubistvo roditelja, evo kakva kazna ga očekuje ako bude osuđen (FOTO)

Juče se pred sudom u Los Anđelesu, Nik Rajner izjasnio da nije kriv za ubistvo svojih roditelja, Mišel Singer i Roba Rajnera, prenose američki mediji!

Nik Rajner (32) optužen je po dve tačke optužnice za ubistvo hladnim oružjem prvog stepena izvršeno u decembru prošle godine u naselju Brentvud u Los Anđelesu, ali se njegova advokatica Kimberli Grin izjasnila u ime svog branjenika da nije kriv, prenosi CBS njuz.

Ukoliko bude osuđen, Rajner bi mogao da se suoči sa smrtnom kaznom ili doživotnom zatvorskom kaznom bez mogućnosti uslovnog otpusta, ali se tužilaštvo nije izjasnilo da li će zatražiti smrtnu kaznu.

Prema nalazima obdukcije, Rob Rajner (78) i Mišel Singer Rajner (70) preminuli su od "višestrukih povreda oštrim predmetom".

Nakon hapšenja Nik Rajner je priznao višegodišnju borbu sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci. Ubistva Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner su izazvala izliv negodovanja holivudskih zvezda koje su decenijama radile sa Robom Rajnerom, koji je kao glumac, reditelj i scenarista najpre stekao slavu glumeći u hit televizijskoj komediji iz 70-ih godina prošlog veka "Sve u porodici".

Autor: Nikola Žugić