Uhapšen sin slavne pevačice Šer: Godinama vodi bitku sa zavisnošću, a evo koje sve prekršaje ima

Sin legendarne pevačice Šer, Ilajdža Blu Olman (49), navodno je uhapšen zbog sumnje na napad i neovlašćeni ulazak na posed u saveznoj državi Nju Hempšir.

Prema navodima više američkih medija, Olman je priveden u petak, 27. februara, nakon što je navodno izazvao incident u jednoj privatnoj školi u Konkordu. Portparol Policijske uprave Konkord izjavio je za TMZ da je škola prijavila „nepoželjnu osobu na imanju“ koja je, kako se tvrdi, „pravila nered i ponašala se ratoborno“.

Ilajdža, sin Šer i pokojnog Greg Olman, suočava se sa:

Prema pisanju TMZ-a, pušten je istog dana uz ličnu garanciju, što znači da nije morao da plati kauciju, već je obećao da će se pojaviti na svim budućim ročištima. Istraga je i dalje u toku, a mediji navode da Olman nema nikakvu vezu sa školom u kojoj se incident navodno dogodio.

Šer (79) se do sada nije javno oglašavala povodom ovog slučaja. Američki mediji navode da su kontaktirali njenog predstavnika za komentar.

Ilajdža je u junu 2025. godine hitno prevezen u medicinsku ustanovu u Kaliforniji, nakon što su policajci tvrdili da se ponašao nepredvidivo.

Njegova supruga od koje se razvodi, Marijangela King Olman, izjavila je za magazin Pipl da je Ilajdža, uprkos ličnim izazovima, posvećen trezvenosti.

„Iako je istina da se Ilajdža u prošlosti suočavao sa ličnim problemima, jedno je stalno – njegova nepokolebljiva posvećenost trezvenosti i lojalnost prema onima koje voli“, navela je ona, dodajući da će mu uvek pružati podršku.

Par je bio u braku 11 godina, a razvod je pokrenut u aprilu 2025. Ilajdža je prethodno 2021. podneo zahtev za razvod, ali ga je povukao nakon kratkog pomirenja.

Šer je 2023. godine podnela zahtev za privremeno starateljstvo nad imovinom svog sina, pozivajući se na navodne probleme sa zloupotrebom supstanci i mentalnim zdravljem.

U sudskim dokumentima tvrdila je da njen sin „nije u stanju da upravlja sopstvenim finansijama zbog ozbiljnih mentalnih i problema sa zavisnošću“. Takođe je izrazila zabrinutost da bi mogao da potroši nasledstvo koje je dobio nakon smrti Grega Olmana 2017. godine.

Sud je 2024. odbio njen zahtev, zaključivši da je Ilajdža sposoban da upravlja finansijama, da ima stan i da je, prema dostupnim testovima, ostao bez upotrebe narkotika.

Autor: N.B.