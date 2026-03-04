Brukline, volimo te: Posle Dejvida, i Viktorija prekršila sinovljevu zabranu, javno mu se obratila, svi se pitaju da li je došlo do pomirenja?! (FOTO)

Nekoliko minuta nakon Dejvida, i Viktorija je podelila istu fotografiju uz poruku: "Srećan rođendan, Brukline, mnogo te volimo."

Ubrzo nakon Dejvida, i Viktorija Bekam je javno čestitala 27. rođendan sinu Bruklinu. Čestitke su objavili na društvenim mrežama, šest nedelja nakon što je Bruklin šokirao izjavom u kojoj je prekinuo sve veze s porodicom i izneo niz ozbiljnih optužbi. Roditelji su mu sada, povodom rođendana, javno poslali poruku pomirenja, piše Daily Mail.

Rođendanske poruke kao znak pomirenja

Dejvid je na Instagramu objavio fotografije Bruklina iz detinjstva, te je, označivši Viktoriju, upotrebio nadimak sina iz detinjstva - Baster. "Danas je 27. Srećan rođendan, Bast. Volimo te", napisao je.

Nekoliko minuta kasnije Viktorija je podelila istu fotografiju uz poruku: "Srećan rođendan, Brukline, mnogo te volimo." Nakon toga je objavila i fotografiju na kojoj se smeje sa sinom, uz niz emotikona srca.

Ovo nije prvi Dejvidov pokušaj da javno pokaže želju za pomirenjem. Za Novu godinu je u objavu s porodičnim fotografijama uključio i fotografiju Bruklina iz tinejdžerskih dana uz poruku: "Sve vas mnogo volim." Tu objavu je odmah podelila i Viktorija.

Optužbe koje su uzdrmale porodicu

Bruklin, koji sa suprugom, glumicom Nikolom Pelc, živi u Sjedinjenim Državama, u januaru je na Instagramu objavio izjavu na šest stranica u kojoj je napisao da želi da se udalji od porodice. U nizu teških optužbi tvrdio je da su roditelji pokušali da mu sabotiraju brak i da su javni imidž uvek stavljali ispred porodičnih odnosa.

"Ceo moj život su moji roditelji kontrolisali priču o našoj porodici u medijima", napisao je. "Nameštene objave na društvenim mrežama, porodični događaji i lažni odnosi bili su stalni deo života u kom sam se rodio."

"Nedavno sam shvatio dokle su spremni da idu kako bi u medije plasirali bezbroj laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da sačuvaju svoju sliku u javnosti. Ali verujem da istina uvek izađe na videlo", dodao je.

Autor: Nikola Žugić