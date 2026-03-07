AKTUELNO

Showbiz

Udaje se Lejdi Gaga: Evo ko je preduzetnik i investitor koji joj je ukrao srce

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell ||

Lejdi Gaga i Polanski u vezi su od 2020. godine, a verili su se 2024. On je preduzetnik i investitor, a s Lejdi Gagom se zbližio za vreme karantina.

Lejdi Gaga se uskoro udaje za svog verenika, Majkla Polanskog. Slavna pevačica objavila je tu vest tokom gostovanja u emisiji Bruna Marsa "Romantic Radio" na iHeartRadio u petak uveče.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

- Moj verenik i ja putujemo celu godinu, ali uskoro ćemo se venčati", otkrila je, obrativši se potom Brunu Marsu: "Nadali smo se da bi mogao da nam odereš posebnu pesmu za nas", rekla je u snimljenoj poruci, a on je odmah odgovorio: "Ako tražite pesmu koju ćete posvetiti svom mužu, rekao bih da nije s mog novog albuma", rekao je. "Odabrao bih ‘Risk It All‘."

Lejdi Gaga i Polanski u vezi su od 2020. godine, a verili su se 2024. On je preduzetnik i investitor, a s Lejdi Gagom se zbližio za vreme karantina u doba korone, koji su oboje proveli u Malibuu. Lejdi Gaga je potvrdila da su ona i Polanski vereni u julu 2024, predstavivši Polanskog kao svog verenika dok je razgovarala s francuskim premijerom Gabrijelom Atalom na Olimpijskim igrama u Parizu.

Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

Autor: Nikola Žugić

#Lejdi Gaga

#Majkl Polanoski

#Venčanje

#pevačica

#udaje se Lejdi Gaga

#verenik

POVEZANE VESTI

Showbiz

Verila se Lejdi Gaga: Snimak je razotkrio! (VIDEO)

Extra

Objavljene nominacije za MTV VMA nagrade: Lejdi Gaga je favorit za najvažnija priznanja

Showbiz

Pokorila sve u kabare izdanju: Lejdi Gaga na otvaranju OI zapanjila sve, plesači joj skinuli haljinu, a onda je usledio šok (FOTO)

Showbiz

ŠOK NA KONCERTU LEJDI GAGE! Njen plesač pao sa bine, rekacija pevačice OSTAVLJA BEZ TEKSTA (VIDEO)

Showbiz

Lejdi Gaga će održati besplatan koncert u Rio de Žaneiru u maju

Showbiz

LEJDI GAGA TRUDNA?! Mesecima je nema u javnosti, a sad se pojavila u nesvakidašnjem izdanju, pa KRILA STOMAČIĆ I IZAZVALA BURU! (VIDEO)