Hoda kao da je ostarila dvadeset godina: Osuli paljbu po Opri Vinfri zbog sumnji da je koristila ozempik, bukvalno se prepolovila

Legendarna voditeljka Opra Vinfri pojavila se na Nedelji mode u Parizu, a mnogima nije promakao njen drastičan gubitak kilograma!

Na reviji modne kuće Chloé tokom Nedelje mode u Parizu pojavilo se mnogo poznatih lica, ali jedno je privuklo posebnu pažnju. Kada je ušla u prostor i stala pred fotografe, mnogi su prvo primetili isto - koliko je Opra Vinfri danas vitkija nego ranije.

Legendarna voditeljka stigla je na događaj sa dugogodišnjom prijateljicom Gejl King. Pre nego što su zauzele mesta u prvom redu, Opra je prošetala kroz prostor revije i pozirala okupljenim fotografima. Nosila je kratku jaknu od brušene kože, krem bluzu sa mašnom oko vrata, široke farmerke i cipele sa šiljatim vrhom. Ipak, moda je tog dana ostala u drugom planu. Ono o čemu se najviše govorilo bila je njena transformacija.

Dramatičan gubitak kilograma ponovo pokrenuo raspravu

Na društvenim mrežama komentari su počeli da se nižu gotovo istog trenutka kada su fotografije sa revije objavljene. Neki su reagovali prilično oštro.

"Molim vas, pauzirajte ozempik", "ozempik ubija Holivud", "Šta se ovde dešava? Hoda kao da je ostarila dvadeset godina", "Ko god je napravio ozempik je đavo, samo uništava ljude", pisali su korisnici.

Ovakvi komentari ponovo su otvorili veliku raspravu koja poslednjih meseci prati gotovo svaku javnu ličnost koja naglo izgubi kilograme. Lekovi poput ozempika i vegovija, koji su prvobitno razvijeni za lečenje dijabetesa, danas su postali jedan od najkontroverznijih trendova u svetu mršavljenja.

"Ostavite je na miru, ima više od 70 godina"

Dok su jedni kritikovali njen izgled i način na koji je izgubila kilograme, drugi su stali u odbranu slavne voditeljke.

"Ostavite Opru na miru, žena je u sedamdesetim i izgleda lepo," napisao je jedan korisnik.

Drugi su podsetili na njene godine.

"Ima 72 godine, izgleda odlično i još je aktivna. Bolje se molite da i vi doživite te godine", bio je jedan od komentara koji je dobio mnogo podrške.

Za mnoge je upravo to bila ključna poruka - da se telo menja, ali i da je Opra i dalje prisutna, energična i aktivna u javnom životu.

Nakon poricanja, priznala je da koristi lekove za mršavljenje

Zanimljivo je da je Opra u početku odbijala da potvrdi da koristi lekove za mršavljenje. Međutim, kasnije je otvoreno govorila o tome da koristi terapije poput ozempika ili vegovija. Objasnila je da te lekove ne vidi kao čudesno rešenje, već kao alat koji joj pomaže da reguliše telesnu težinu. Osim terapije GLP-1 lekovima, uvela je i ozbiljne promene u svakodnevni život. Kako je sama ispričala, danas trenira čak šest dana nedeljno i vodi mnogo disciplinovaniji način života nego ranije.

Upravo ta kombinacija - lekovi, fizička aktivnost i promenjene navike - dovela je do toga da danas izgleda znatno drugačije nego pre nekoliko godina. Ali rasprava o tome gde je granica između pomoći i preterivanja sa lekovima za mršavljenje očigledno tek počinje.

Autor: Nikola Žugić