Ovako izgleda Rijanina vila na koju je ispaljen rafal: Ranije je bila meta pljačke, a sad meci odjekivali kvartom

U utorak oko 13:15 časova, na imanje poznate pevačice Rijane u Beverli Hilsu ispaljen je rafal, najmanje deset metaka. Napad je izvršila žena (30) koja je pucala iz vozila parkiranog ispred vile. Policija Los Anđelesa uhapsila je osumnjičenu 12 kilometara dalje od mesta incidenta i sprovela hitnu istragu.

Prema izveštajima portala TMZ, Rijana je bila u svom domu kada je pucano. Komšije su za Fox 11 Los Angeles ispričale da su čule metke i da su zvuci odjekivali kroz njihov kvart.

"Bilo je strašno. Čulo se samo bum, bum, bum...", rekli su, dodajući da su bili uplašeni i pitajući se kako li je tek bilo muzičkoj zvezdi.

Snimci sa lica mesta prikazuju policijske patrole ispred vile, dok Rijana za sada nije dala izjavu o incidentu.

Rijana živi sa porodicom

U vili na koju je ispaljen rafal Rijana živi sa svojim partnerom ASAP Rokijem i troje dece. Nije poznato da li su deca - ćerka Roki i sinovi RZA i Rajt, kao i reper - bili u kući u trenutku pucnjave. Prema informacijama magazina People, pevačica nije povređena i oseća se dobro.

Ranije pravne poteškoće partnera

Partner Rijane, ASAP Roki, ranije se suočavao sa optužbama za napad poluautomatskim oružjem zbog incidenta iz novembra 2021. godine u Holivudu, kada je pucao na svog bivšeg prijatelja Tarela Efrona tokom svađe. Njegovi advokati tvrdili su da je oružje bio rekvizit koji ispaljuje ćorke, dok je tužilaštvo tvrdilo da je reč o pravom oružju.

Rijanina kuća ranije bila meta lopova

Vila Rijane u Beverli Hilsu, procenjena na sedam miliona dolara, ranije je bila meta pljačkaša. Godine 2017. trojica muškaraca opljačkala su dom, a pevačica tada nije bila u kući.

Samo pet meseci pre te pljačke, muškarac po imenu Eduardo Leon uspeo je da se popne preko ograde i provede 12 sati unutar vile pre nego što ga je primetio asistent i uključio alarm. Rijana se ni tada nije nalazila u svom domu, što je sprečilo veće posledice.

