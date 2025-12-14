POJAVIO SE NOVI SNIMAK POČETKA MASAKRA: Kupači u početku nisu bili svesni šta se dešava, dok nisu počeli da beže (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Kupače na sidnejskoj plaži Bondi zatekao je teroristički napad u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, a ranjeno oko 30.

Snimak surf kamere preko puta plaže, do koje je došao britanski Gardijan, uhvatila je početak pucnjave terorista.

U jednom trenutku, uspaničeni kupači počinju da beže desno od kamere, dok polovina i dalje ne shvata kakav horor se odigrava nedaleko od njih.

Neki od kupača čak nisu ni bežali, dok nisu videli da je situacija vrlo ozbiljna.

Čini se da je najgore bilo plivačima, koji su bili zarobljeni u vodi i nisu imali kuda, ali njihova sudbina nije poznata. Srećom, pojavio se hrabri Ahmed koji je zaustavio dalji pokolj.

U Sidneju je ovih dana prijatno, oko 25 stepeni i leto polako hvata zalet, pa se veliki broj građana okupio na plaži.

Autor: A.A.