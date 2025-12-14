AKTUELNO

Svet

10 MINUTA SMRTI! Pojavio se ceo snimak masakra u Sidneju - UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Mark Baker ||

Policija je opkolila kuću u jugozapadnom delu Sidneja, za koju se veruje da pripada jednom od napadača s plaže Bondi.

Potvrđeno je da je Navid Akram jedan od dvojice osumnjičenih koji su otvorili vatru na jevrejski Hanuka događaj u nedelju oko 19 sati.

Policija trenutno sprovodi pretres Akramove kuće u Bonirigu, a ulica je blokirana. Veliki broj ljudi okupio se u tom području pokušavajući da se približe kući, dok su ih policajci upućivali da se povuku

"Nije sigurno, morate da se vratite", rekao je jedan od policajaca koji je bio na mestu događaja.

Prema informacijama koje je objavio Daily Mail, Akramova porodica navodno poseduje ovu nekretninu već godinu dana.

Da podsetimo, u masovnoj pucnjavi ubijeno je najmanje 12 osoba, a 29 ranjeno, dok su vlasti rekle da se radi o terorističkom činu.

U međuvremenu, pojavio se i ceo snimak napada od 10 minuta, gde se vidi kako dva napadača pucaju po ljudima pre nego što su zaustavljeni.

Iz policije je saopšteno da je jedno povređeno dete prevezeno u bolnicu, kao i da su među teško ranjenima dva pripadnika policije, koji su u "ozbiljnom, gotovo kritičnom" stanju.

Ubrzo nakon pucnjave, policija je pronašla vozilo blizu plaže Bondi, za koje se verovalo da je u njemu nekoliko improvizovanih eksplozivnih naprava.

"Trenutno je tamo naša jedinica za uklanjanje bombi koja radi na tome", saopšteno je ranije iz policije.

Do sada su poznata dvojica napadača, od kojih je jedan ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je ranjen i nalazi se u pritvoru.

Autor: S.M.

#Plaža

#Sidnej

#masakr

#napadač

#snimak

POVEZANE VESTI

Svet

ĆERKA MILIJARDERA UBIJENA U NAPADU U TRŽNOM CENTRU U SIDNEJU: Bogata naslednica pre masakra kupila venčanicu NEVIĐENA TUGA

Politika

(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) Snimljen BRUTALAN NAPAD AJKULE: Raskomadala surfera (57), plaže hitno zatvorene

Svet

NOVI BILANS MASAKRA U SIDNEJU: 12 mrtvih, skoro 30 povređenih! Potvrđeno da je reč o TERORIZMU

Region

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Objavljen snimak prebijanja devojke u kafiću u Beranama

Svet

Šokantan snimak sa plaže: Policija reanimira jednog napadača, drugog odvode sa lisicama nakon masakra! TELA NA SVE STRANE (FOTO/VIDEO)

Svet

PUCNJAVA NA POPULARNOJ PLAŽI U SIDNEJU! Nastao STAMPEDO, stotine ljudi krenulo da beži! (VIDEO)