Šokantan snimak sa plaže: Policija reanimira jednog napadača, drugog odvode sa lisicama nakon masakra! TELA NA SVE STRANE (FOTO/VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako policajci Novog Južnog Velsa reanimiraju jednog od osumnjičenih strelaca nakon masovne pucnjave na plaži Bondi, u kojoj je ubijeno 10 ljudi.

Na haotičnom snimku se vidi kako jedan muškarac prima kardiopulmonalnu reanimaciju na mostu blizu Paviljona, dok drugi prima medicinsku pomoć, a trećeg muškarca odvode bez majice sa rukama iza leđa.

🚨 Police have detained two suspects; operation ongoing. - Bondi Beach, Australia pic.twitter.com/JTiktNreFL — Reels (@benditochicas) 14. децембар 2025.

Na drugom snimku se vidi kako policija čuva dvojicu muškaraca na zemlji, sa sačmaricom ispod jednog od njih i više ispražnjenih čaura na zemlji.

U nedelju uveče je došlo do masovne pucnjave na čuvenoj Bondi plaži u Sidneju, a najmanje 10 ljudi je ubijeno.

Sumnja se da su napadači mesecima planirali napad na Hanuka događaj, koji je okupio više od 1.000 ljudi.

Autor: S.M.