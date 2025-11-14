PRVI SNIMCI PUCNJAVE U PARIZU: Napadač vitlao nožem, policija ga oborila – haos na stanici Monparnas (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci današnje pucnjave u centru Pariza, tokom policijske operacije na železničkoj stanici Monparnas.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un individu ARMÉ D’UN COUTEAU a été NEUTRALISÉ par balle par les forces de l’ordre à la gare Montparnasse, à Paris.



Selon les premiers éléments, l’homme menaçait des voyageurs et a REFUSÉ D’OBTEMPÉRER face aux policiers, qui ont alors OUVERT LE FEU… pic.twitter.com/tTobccEfEx — Bastion (@BastionMediaFR) 14. новембар 2025.

Putnici su evakuisani, a stanica zatvorena dok traje istraga.

Na jednom od snimaka vidi se kako napadač leži savladan na zemlji, okružen pripadnicima francuske policije. Na drugom snimku policajci stavljaju žuti prekrivač preko osobe.

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 — LSI AFRICA (@lsiafrica) 14. новембар 2025.

Francuska policija sprovela je operaciju u popodnevnim satima, a prema izveštajima svedoka, najmanje jedan hitac je ispaljen. Francuski portal Actu javio je da je do pucnjave došlo u 15. arondismanu, dok je BFMTV preneo da je haos nastao nakon što je muškarac mahao nožem.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) 14. новембар 2025.

Parisko tužilaštvo saopštilo je da je muškarac poznat po porodičnom nasilju vitlao nožem, zbog čega je policajac upotrebio vatreno oružje da ga zaustavi. Prema pisanju francuskih medija, jedna osoba iz voza koji je dolazio iz Rena pogođena je policijskom vatrom.

Na licu mesta uspostavljen je bezbednosni perimetar, stigla su vozila hitne pomoći, a operacija je izazvala zastoj u železničkom saobraćaju.

Autor: Dalibor Stankov