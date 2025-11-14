AKTUELNO

PRVI SNIMCI PUCNJAVE U PARIZU: Napadač vitlao nožem, policija ga oborila – haos na stanici Monparnas (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Rojters, Foto: Tanjug AP/Jean-Francois Badias ||

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci današnje pucnjave u centru Pariza, tokom policijske operacije na železničkoj stanici Monparnas.

Putnici su evakuisani, a stanica zatvorena dok traje istraga.

Na jednom od snimaka vidi se kako napadač leži savladan na zemlji, okružen pripadnicima francuske policije. Na drugom snimku policajci stavljaju žuti prekrivač preko osobe.

Francuska policija sprovela je operaciju u popodnevnim satima, a prema izveštajima svedoka, najmanje jedan hitac je ispaljen. Francuski portal Actu javio je da je do pucnjave došlo u 15. arondismanu, dok je BFMTV preneo da je haos nastao nakon što je muškarac mahao nožem.

Parisko tužilaštvo saopštilo je da je muškarac poznat po porodičnom nasilju vitlao nožem, zbog čega je policajac upotrebio vatreno oružje da ga zaustavi. Prema pisanju francuskih medija, jedna osoba iz voza koji je dolazio iz Rena pogođena je policijskom vatrom.

Na licu mesta uspostavljen je bezbednosni perimetar, stigla su vozila hitne pomoći, a operacija je izazvala zastoj u železničkom saobraćaju.

Autor: Dalibor Stankov

