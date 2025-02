Isplivali novi snimci stravične pucnjave u Briselu: Maskirani naoružani napadači otvaraju vatru i beže u tunel metroa (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci nadzornih kamera pucnjave u Briselu koja se dogodila u blizini metro stanice Klemanso.

Belgijska policija traga za osumnjičenima koji su pobegli u tunele podzemne železnice.

Na snimku se kako dvojica maskiranih muškaraca naoružana automatskim puškama kalašnjikov rano jutros otvaraju vatru na nekoga kod ulaza u metro stanicu, nakon čega beže u nju.

To stajalište metroa se nalazi blizu briselske Centralne železničke stanice.

Prema navodima sa društvenih mreža niko nije povređen, a navodno se radilo o obračunu dilera droge.

