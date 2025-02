PUCNJAVA U BRISELU! Odjekuju hici kod metro stanice, haos u blizini Evropskog parlamenta: Policija zatvorila metro linije (FOTO)

U blizini briselske metro stanice Klemanso jutros je izbila pucnjava, što je izazvalo pometnju metro i tramvajskih linija u belgijskoj prestonici.

- Došlo je do pucnjave. Slike sa nadzornih kamera pokazuju da su osumnjičeni pobegli ka stanici metroa Klemanso - rekla je Sara Frederik, portparolka policije južnog Brisela.

U pucnjavi nije bilo žrtava, ali je policija saopštila da se osumnjičeni možda nalaze u tunelima metroa, ali su metro linije zatvorene iz bezbednosnih razloga, prenosi portal Politiko.

The Brussels metro faced severe disruption this morning, after a shooting near Clemenceau station in Anderlecht.https://t.co/RFsQubiruV