NOVI BILANS MASAKRA U SIDNEJU: 12 mrtvih, skoro 30 povređenih! Potvrđeno da je reč o TERORIZMU

Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 29 povređeno u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, koja je označena kao teroristički napad, naveo je policijski komesar Novog Južnog Velsa Mal Lenjon na konferenciji za medije.



Kako je istakao, meta napada bila je jevrejska zajednica, koja je na tom mestu proslavljala Hanuku.

Kako je dodao, večeras, u 21.36 sati po lokalnom vremenu, objavljuje da je u pitanju teroristički napad.



- Ovaj napad je targetirao jevrejsku zajednicu u Sidneju. Prvog dana Hanuke, ono što je trebalo da bude noć mira i radosti, proslavljena u okviru zajednice, sa porodicom, uništeno je ovim užasnim, zlim napadom - rekao je premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins.

Lanjon je dodao da ne može da potvrdi da li postoji treći napadač.

Kako je prethodno saopšteno, među povređenima su i dete i dva policajca.

Postavljen automobil sa eksplozivom?

Policijski komesar Novog Južnog Velsa, Mal Lanjon, na konferenciji za medije je rekao i da su njegovi policajci pronašli vozilo u Bondiju za koje veruju da ima "nekoliko improvizovanih eksplozivnih naprava".

- Kao deo istrage i ubrzo nakon pucnjave, policija je pronašla vozilo u Kembel Paradi kod plaže Bondi, za koje verujemo da ima nekoliko improvizovanih eksplozivnih naprava. Naša jedinica za spasavanje i deaktiviranje bombi trenutno radi na tome - rekao je.

Naveo je da je policijska akcija i dalje u toku.

Autor: S.M.