PUCNJAVA NA POPULARNOJ PLAŽI U SIDNEJU! Nastao STAMPEDO, stotine ljudi krenulo da beži! (VIDEO)

Na popularnoj plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave, a na stotine ljudi je počelo da beži. Stigle su jake policijske snage.

Na čuvenoj plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave. Otvorena je vatra iz oružja što je izazvalo paniku među kupačima, zbog čega je na stotine ljudi u strahu npočelo da beži sa plaže.

Dvojica naoružanih muškaraca snimljena kamerom

Prema navodima očevidaca, pucnji su se čuli oko 18:50 časova u nedelju uveče. Snimci koje su zabeležili meštani prikazuju dvojicu muškaraca obučenih u crno kako pucaju iz, kako se čini, pušaka.

BREAKING: Video shows gunmen opening fire at Bondi Beach in Sydney, Australia, reports of multiple victims. pic.twitter.com/aL9lvRJWMU — AZ Intel (@AZ_Intel_) 14. децембар 2025.

Pucali sa pešačkog mosta

Na snimcima se vidi da su muškarci pucali sa vrha pešačkog mosta, koji se nalazi iza surf kluba na plaži Bondi. Za sada nije poznato da li su osobe na snimku pripadnici policije ili neka druga služba.

Two shooters caught at Bondi Beach. Typical suspects, send all of these filthy fucking animals home. #bondi #shooting pic.twitter.com/S9WGONE0lR — ConservativeAussie (@ConservativeeAu) 14. децембар 2025.

Policija reagovala

Policija savezne države Novi Južni Vels (NSW) apelovala je na građane da se drže podalje od tog područja dok traje policijska intervencija i istraga o incidentu.

2x shooters neutralized by police @ Bondi Beach



50+ bullets fired into crowd of people from 7:00PM onwards pic.twitter.com/nhkj20V6bh — Joey (@joey_semtex) 14. децембар 2025.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima, niti o okolnostima pod kojima je do pucnjave došlo. Policija nastavlja da obezbeđuje područje i prikuplja informacije o događaju.

Prema snimcima sa drušvenih mreža, napadači su neutralisani. Policija ih je uhvatila i razoružala, a gnevni građani ih šutiraju.

Autor: S.M.