OVO JE NAPADAČ IZ SIDNEJA! Nemilosrdno ubijao ljude na plaži, a onda ga je prodavac voća i povrća Ahmed savladao

U Australiji je danas izveden teroristički napad u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, a ranjeno 60. To se dogodilo na plaži Bondi u Sidneju. Izrael optužuje Iran za umešanost.
Danas je izveden jedan od najstrašnijih napada u Australiji. Ubijeno je 12 ljudi, a ranjeno više od 60. U napadu su učestvovala dvojica muškaraca koji su otvorili vatru na veliku grupu jevrejskih vernika koji su proslavljali praznik Hanukuna plaži Bondi u Sidneju.
Prodavac povrća Ahmed je heroj sa plaže Bondi
Prema izveštaju australijske televizije 7News, sada je jasno ko je heroj dramatičnih događaja na plaži Bondi. Reč je o Ahmedu al Ahmedu (43), koji je, prema navodima, vlasnik prodavnice voća i povrća u Saderlendu, južno od Sidneja.
Jedan rođak Ahmeda al Ahmeda izjavio je za televiziju da je njegov rođak tokom herojskog čina dvaput pogođen hicima iz vatrenog oružja i da se trenutno nalazi u bolnici. Četrdesettrogodišnji otac dvoje dece trebalo bi da bude operisan još tokom noći.
- Nadamo se da će se oporaviti. On je heroj, sto posto - rekao je rođak.
Otkriven identitet napadača na plaži Bondi
Potvrđeno je da je Avganistanac Navid Akram jedan od dvojice osumnjičenih koji su otvorili vatru na jevrejski Hanuka događaj u nedelju oko 19 sati.
Policija trenutno sprovodi pretres Akramove kuće u Bonirigu, a ulica je blokirana.
